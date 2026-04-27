НБУ перечислит в бюджет рекордные 146 млрд грн: почти вдвое больше, чем в прошлом году

НБУ перечислит в государственный бюджет Украины часть прибыли в распределение за 2025 год в рекордной сумме — 146,1 млрд грн. Об этом написал Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

Рекорд НБУ

«Рада НБУ утвердил консолидированную финансовую отчетность Нацбанка за 2025 год и прибыль до распределения.

Согласно принятым решениям, НБУ перечислит в государственный бюджет Украины часть прибыли в распределение за 2025 год в рекордной сумме — 146,1 млрд грн. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году", — написал Гетманцев.

По его словам, для понимания: в 2025 регулятор передал в бюджет часть прибыли к распределению за 2024 год — в размере в 84,2 млрд грн.

«Фактически решение Рады НБУ стало подтверждением плана, утвержденного в бюджете на 2026 год.

Напомню: согласно ст. 15 закона «О госбюджете-2026», регулятор должен перечислить в бюджет сумму части прибыли до распределения не менее 146 млрд грн.

Эти средства пойдут на финансирование потребностей армии и обороны, которые являются нашим безусловным приоритетом", — подытожил он.