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11 июня 2026, 12:33 Читати українською

Еврокомиссия заложила более 1 млрд евро в поддержку Украины в бюджете ЕС на 2027 год

Европейская комиссия представила проект годового бюджета ЕС на 2027 год, общий объем которого предлагается установить на уровне 200 млрд евро (в форме финансовых обязательств). Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия заложила более 1 млрд евро в поддержку Украины в бюджете ЕС на 2027 год
Фото: pixabay

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Одним из ключевых векторов финансирования остается долгосрочная помощь Украине. Как отметили в Еврокомиссии, смета на следующий год будет гарантировать бесперебойное финансирование главных политических приоритетов блока, включающего в себя масштабную поддержку Украины через действующую программу Ukraine Facility, а также запуск нового целевого кредита.

В частности, в рамках этого нового кредитного инструмента поддержки Украины в документе уже заложено 1,15 млрд. евро.

Оборонный щит и модернизация Европы

Полномасштабное вторжение рф в Украину заставило Брюссель кардинально пересмотреть подходы к безопасности. В проекте бюджета отражено усиление роли ЕС в укреплении обороноспособности государств-членов. Для этого немногим более 3 миллиардов евро будут направлены непосредственно на безопасность и оборону самого Евросоюза.

Эти средства пойдут на:

  • стимулирование оборонных исследований и наращивание промышленного потенциала;
  • Улучшение военной мобильности внутри блока и укрепление стратегической стойкости;
  • Реализацию комплексного плана «Перевооружение Европы» / «Готовность 2030»;
  • Финансирование инструмента совместных оборонных закупок SAFE («Безопасные действия для Европы»).

Развитие внутренних программ

Кроме милитарного сектора Еврокомиссия предлагает увеличить капиталовложения в свои флагманские гражданские и социальные проекты. В частности, дополнительные средства получат образовательная программа Erasmus+, инфраструктурный механизм Объединения Европы и Программа единого рынка. Стабильное финансирование сохранится и для аграрного сектора, что должно обеспечить продовольственную безопасность и экономическое развитие сельских регионов ЕС.

Предложенный Еврокомиссией проект бюджета предварительный. Согласно законодательству ЕС, окончательную версию бюджета на 2027 год еще предстоит утвердить Европейскому парламенту и Совету Е С. Ожидается, что голосование состоится до конца 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+24
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
11 июня 2026, 12:56
#
Значить війнушка буде тривати як мінімум до кінця 2027 року, як і бусифікасьйон ненавченими воювати, але навченими втікати від злодіїв озброєних.
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
11 июня 2026, 13:29
#
На війні вони непогано наживаються, тому й не хочуть миру! Що таке мільярд? нбу спалює мільярд за ТИЖДЕНЬ на підтримку курсу, а тут мільярд на рік. Вони зовсім там знахабніли, дохнути безкоштовно за них повинні?
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