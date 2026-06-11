Польша ужесточила контроль за рабочими визами: выдача упала на 87%

Польша в восемь раз сократила количество выданных виз иностранцам. Это стало следствием более жесткой, чем ранее миграционной политики. Об этом пишет Лига с ссылкой на польское Министерство внутренних дел.

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«В целях защиты рынка труда нам удалось ограничить злоупотребление при выдаче разрешений на работу в Польше и рабочих виз. Статистика показывает снижение количества выданных рабочих на 87%», — заявили в министерстве.

Сколько выдано рабочих виз

Так, в первом квартале 2022 года Польша выдала 123 000 рабочих виз, а в первом квартале 2026 года — всего 16 000. В то же время уменьшилось количество разрешений на работу. Если в первом квартале 2022 года Польша оформила около 122 000 таких документов, то за первые три месяца 2026 — всего 38 000, или на 69% меньше.

«Сейчас документы предоставляют только тем иностранцам, чье присутствие приносит реальную прибыль польской экономике и не представляет угрозы государственной безопасности», — заверили в МВД страны.

Также значительно уменьшилось количество студенческих виз. Если в 2021 году Польша оформила почти 31 000 таких документов, то в 2025-м только около 11 000. В МВД объясняют это введением новых правил проверки заявлений в консульствах и более тесным взаимодействием с польскими вузами, что ограничило злоупотребление статусом студента.

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При этом выросло количество депортаций иностранцев.

В первом квартале 2022 года было исполнено около 900 решений об обязательном выезде из Польши, тогда как за аналогичный период 2026 депортировано уже 2700 человек. В ведомстве подчеркнули, что это почти на 200% больше и является доказательством того, что государство контролирует пребывание иностранцев на своей территории.

В польском МВД считают, что изменение миграционной политики стало необходимой реакцией на серьезные кризисы и прежние упущения. По данным министерства, в последние месяцы правительство ввело меры, направленные на усиление контроля и предотвращение злоупотреблений миграционными процедурами.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», в Польше растет спрос на временных работников — в апреле 2026 года количество запросов на такой персонал возросло примерно на 10%.