Свириденко сообщила, когда начнут повышать цены на электроэнергию

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении срока действия текущих тарифов на свет для населения. Действующая стоимость электроэнергии для бытовых потребителей будет оставаться неизменной до 31 октября 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Каким будет тариф для населения

Для бытовых потребителей цена зафиксирована на уровне 4,32 грн за кВт⋅час.

«Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений», — отметила глава правительства.

Льготы

Отдельное внимание было уделено потребителям, для которых электричество является ключевым источником тепла. Это касается жильцов домов и квартир с электроотоплением, а также домов, где отсутствует газоснабжение и централизованное тепло.

Для таких категорий в период отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля) установлен специальный механизм:

При потреблении до 2 000 кВт·ч в месяц будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за кВт·ч.

За объем потребления, превышающий 2 000 кВт·ч, оплата будет производиться по базовому тарифу — 4,32 грн за кВт·ч.

Напомним

С начала полномасштабной войны правительство уже дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения. Последнее повышение произошло 1 июня 2024, тогда цена киловата выросла с 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед этим повышение тарифов прошло 31 мая 2023 года. Тогда цена для населения выросла с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.