українська
1 мая 2026, 14:33 Читати українською

ОАЭ с 1 мая вышли из ОПЕК и ОПЕК+: что будет с ценами на нефть

В конце апреля Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Это вряд ли сразу скажется на рынке, поскольку поставки уже ограничены из-за блокады Ормузского пролива — ключевого маршрута, по которому проходит около 20% мировой нефти, включая экспорт Эмиратов, сообщает Associated Press.

ОПЕК обеспечивает около 40% мировой добычи нефти, однако ее влияние на рынок в последние годы ослабевало на фоне роста производства в США. Если до войны Саудовская Аравия добывала более 10 млн баррелей в сутки, то США обеспечивают свыше 13 млн баррелей ежедневно.

ОАЭ, которые присоединились к ОПЕК из-за своего эмирата Абу-Даби в 1967 году, добывали около 3,4 миллиона баррелей нефти в день непосредственно перед началом американо-израильской войны с Ираном 28 февраля. Аналитики говорят, что у них есть мощность добывать примерно 5 миллионов баррелей в день.

По оценкам Barclays, решение Абу-Даби быстро выйти из ОПЕК может привести к постепенному увеличению экспорта нефти из ОАЭ по мере выхода региона из нынешнего кризиса на Ближнем Востоке.

В ANZ также считают, что краткосрочное влияние этого шага на цены будет ограничено: котировки пока больше определяются геополитикой, уровнем запасов и логистикой, чем институциональными изменениями.

Читайте также: Почему выход ОАЭ из ОПЕК не «зальет рынок» нефтью — мнение

Аналитики считают, что выход ОАЭ из ОПЕК снизит стабильность рынка и придаст неопределенности по добыче. Впрочем, влияние на волатильность будет зависеть от решений ОАЭ и ОПЕК+, в то время как в долгосрочной перспективе цены, вероятно, будут снижаться.

Что с ценами сейчас

«Минфин» писал, что сегодня, 1 мая, цены на нефть продолжили рост, поскольку дипломатические усилия по прекращению войны с Ираном зашли в тупик.

По состоянию на 11:08 цены на нефть демонстрировали такую динамику:

  • Brent: июльские фьючерсы выросли на $0,89 (+0,8%) — до $111,29 за баррель. По итогам недели эталонная марка может прибавить около 5,7%.
  • West Texas Intermediate (WTI): котировки повысились на $0,37 (+0,4%) — до $105,44. Недельный рост составляет 11,7%.

В то же время, июньский контракт на Brent перед экспирацией в четверг поднимался до $126,41 за баррель — это самый высокий уровень с марта 2022 года.

Что такое ОПЕК

ОПЕК — организация стран, добывающих нефть. Они договариваются, сколько добывать нефти, чтобы влиять на мировые цены. ОПЕК+ — расширенная версия, в которую входят еще и страны вне организации, в том числе россия.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
