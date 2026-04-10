Главное за неделю: инфляция, валютный ажиотаж и военный сбор
Инфляция в Украине ускорилась до 1,7%, в годовом исчислении — до 7,9% — Госстат
Март 2026 года ознаменовался заметным ускорением роста потребительских цен в Украине. Месячная инфляция составила 1,7%, а в годовом исчислении (по сравнению с мартом прошлого года) темпы роста цен достигли 7,9%. Базовая инфляция также продемонстрировала восходящий тренд, зафиксировавшись на отметке 1,5% за месяц.
Валютный ажиотаж: спрос на евро в Украине достиг исторического максимума
Март 2026 года стал знаковым для украинского валютного рынка из-за аномально высокого интереса населения к европейской валюте. Впервые за долгое время чистый спрос на евро сравнялся с показателями доллара США, установив новый исторический рекорд.
Рада проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта о налогах на цифровые платформы
8 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ. Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других.
Военный сбор продлили на 3 года после окончания войны: Рада приняла закон
7 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15110 о продлении действия военного сбора на три года после окончания войны, что является ключевым элементом новой программы финансирования с МВФ.
Валютные колебания в марте: гривна подешевела по отношению к доллару, но восстановила позиции по отношению к евро
В марте 2026 года украинский валютный рынок ощутил влияние глобальных финансовых тенденций. Гривна несколько ослабла по отношению к доллару, однако продемонстрировала устойчивость по отношению к евро, сохраняя стабильность на рынке наличной валюты.
Валютные резервы НБУ за март сократились на 5%
По предварительным данным, международные резервы Украины в марте сократились на 5% и составляют 51,99 млрд долларов США. Несмотря на регулярные миллиардные транши от западных кредиторов, Национальный банк вынужден агрессивно продавать накопленную валюту для искусственного поддержания курса гривны, расходуя запасы быстрее, чем они пополняются.
Украина на шаг ближе к SEPA: Комитет одобрил законопроект, открывающий доступ к счетам
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал доработанный правительственный проект закона № 14327 о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
Доход топ-10 банков Украины вырос на 14%. Какой из банков заработал больше всех
Более 304 млрд грн заработала десятка лучших банков Украины, вошедших в Индекс Опендатабота 2026. Их совокупный доход вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. Состав десятки лучших не изменился, однако некоторые банки поменялись местами в списке. 67% совокупного дохода лидеров банковской сферы приходится на 5 государственных банков. Неизменным лидером остается Приват, а наибольший прирост дохода получил Универсал банк (monobank).
