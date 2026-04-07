Валютные качели марта: гривна просела по отношению к доллару, но отыграла позиции к евро

В марте 2026 года украинский валютный рынок ощутил влияние глобальных финансовых трендов. Гривна несколько ослабла к доллару, однако показала устойчивость по отношению к евро, сохраняя стабильность наличного рынка. Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Курсовые изменения: доллар против евро
На фоне всеобщего укрепления доллара на мировых рынках и изменения рыночной конъюнктуры, официальный курс гривны к доллару США ослаб на 1,6%. В то же время, в паре с европейской валютой наблюдалась противоположная динамика — гривна укрепилась к евро на 0,6%.
Наличный рынок остается стабильным
Несмотря на курсовые колебания, регулятору удалось сохранить целостность рынка. Разница между наличным и официальным курсами продаж остается на минимальных уровнях:
- Спред для доллара: 0,6%
- Спред для евро: 0,7%
Напомним
Минфин писал, что в марте 2026 года объем валютных интервенций Национального банка достиг $4,767 млрд, что является самым высоким показателем с декабря 2024 года (когда был зафиксирован исторический максимум в $5,2 млрд).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии