Валютные качели марта: гривна просела по отношению к доллару, но отыграла позиции к евро

В марте 2026 года украинский валютный рынок ощутил влияние глобальных финансовых трендов. Гривна несколько ослабла к доллару, однако показала устойчивость по отношению к евро , сохраняя стабильность наличного рынка. Об этом говорится в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Курсовые изменения: доллар против евро

На фоне всеобщего укрепления доллара на мировых рынках и изменения рыночной конъюнктуры, официальный курс гривны к доллару США ослаб на 1,6%. В то же время, в паре с европейской валютой наблюдалась противоположная динамика — гривна укрепилась к евро на 0,6%.

Наличный рынок остается стабильным

Несмотря на курсовые колебания, регулятору удалось сохранить целостность рынка. Разница между наличным и официальным курсами продаж остается на минимальных уровнях:

Спред для доллара: 0,6%

Спред для евро: 0,7%

Напомним

Минфин писал, что в марте 2026 года объем валютных интервенций Национального банка достиг $4,767 млрд, что является самым высоким показателем с декабря 2024 года (когда был зафиксирован исторический максимум в $5,2 млрд).