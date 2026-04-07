Валютные резервы НБУ за март сократились на 5%

Международные резервы Украины, по предварительным данным, в марте сократились на 5% и составляют 51,99 млрд долларов США. Несмотря на регулярные миллиардные транши от западных кредиторов, Национальный банк вынужден агрессивно продавать накопленную валюту для искусственного поддержания курса гривны, расходуя запасы быстрее, чем они пополняются.

Цена стабильности: миллиардные интервенции НБУ

Главной причиной падения международных резервов в марте стал колоссальный дефицит на внутреннем валютном рынке. Чтобы удовлетворить спрос импортеров и удержать курс от резкого обвала, Нацбанк прибег к массированным валютным интервенциям. По официальным балансовым данным, в течение месяца регулятор продал на рынке 4 774,4 млн долл. США. Эта цифра наглядно иллюстрирует реальную пропасть между экспортом и импортом, которую государство вынуждено закрывать за счет собственных золотовалютных запасов.

Кредитная игла: привлечение и обслуживание задолженности

Продажа валюты на межбанковском рынке была лишь частично компенсирована новыми заимствованиями. Всего на валютные счета правительства в Нацбанке за март поступило 3 045,9 млн долл. США. Большая часть этих средств — это долговые обязательства перед международными финансовыми институтами:

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) 1 521,1 млн долл. США в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF);

1 474,3 млн долл. США поступило через счета Всемирного банка.

Внутренние заимствования составили ничтожную долю: от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) бюджет получил лишь 50,5 млн долл. США.

В то же время страна продолжала обслуживать внешние долги. В марте на выплаты в иностранной валюте было потрачено 123,3 млн долл. США. Из них 59,4 млн долл. США вернули Всемирному банку, 6,1 млн долл. США пошло на обслуживание долга перед ЕС, 5,2 млн долл. США — на выплаты по ОВГЗ, а 52,6 млн долл. США выплатили другим кредиторам. Отдельной статьей расходов стало возвращение 260,0 млн долл. США непосредственно МВФ.

Переоценка активов и уровень безопасности

На общую статистику также негативно повлияла ситуация на мировых рынках. В марте из-за переоценки финансовых инструментов, вызванной укреплением доллара по отношению к другим резервным валютам и падением цен на золото, стоимость резервов снизилась ещё на 656,2 млн долл. США.

По расчетам Нацбанка, текущий объем в почти 52 млрд долларов остается достаточным, поскольку покрывает 5,5 месяцев финансирования будущего импорта. Официальная статистика публикуется ежемесячно в два этапа: предварительные данные публикуются не позднее 7-го числа, а уточненные — до 21-го числа месяца, следующего за отчетным.