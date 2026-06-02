2 июня 2026, 16:15 Читати українською

Южная Корея обогнала Индию в мировом рейтинге фондовых рынков

Южная Корея заняла шестое место по капитализации фондового рынка, обогнав Индию и заняв шестое место в мире по этому показателю. Совокупная стоимость компаний, торгующихся на южнокорейских биржах Kospi, Kosdaq и Konex, достигла $5,01 трлн, превысив капитализацию компаний на Национальной фондовой бирже Индии, которая составляет $4,85 трлн, сообщает Reuters.

Рост акций

Южнокорейские акции резко выросли в этом году благодаря производителям ИИ-чипов. За несколько дней до начала войны на Ближнем Востоке Bloomberg сообщил о том, что Южная Корея обогнала Германию и Францию по капитализации фондового рынка. После начала войны южнокорейский индекс Kospi обвалился — до 12% к 4 марта, однако позже постепенно отыграл падение.

На фоне успехов Южной Кореи индийский фондовый рынок сталкивается с кризисом. 26 мая Bloomberg писал о том, что его обошел фондовый рынок Тайваня, занявший шестое место по капитализации. Иностранные фонды с начала 2026 года распродали индийские акции на $26,4 млрд.

Среди причин — рекордное ослабление рупии, рост цен на энергоносители и полное отсутствие в стране ИИ-компаний, что делает индийский фондовый рынок неконкурентоспособным по отношению к рынкам таких стран как Южная Корея и Тайвань.

Индийские индексы Nifty 50 и Sensex с начала года снизились на 10,1% и 12,5% соответственно. Особенно сильно пострадал ИТ-сектор: индекс Nifty IT, второй по значимости для индийского рынка, упал на 19% на фоне слабых прогнозов по прибыли и продолжающегося оттока иностранного капитала.

«Около полутора лет назад капитализация индийского рынка акций была примерно в 3,5 раза больше южнокорейской и более чем в два раза превышала тайваньскую. Спустя всего пять месяцев 2026 года это преимущество практически исчезло», — отмечают аналитики Bernstein Венугопал Гарре и Никхил Арела.

