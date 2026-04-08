українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
8 апреля 2026, 12:38 Читати українською

Рада проголосовала за основу о налогах на цифровые платформы

8 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ. Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

«За» основу проголосовали 234 народных депутата.

«Это доработанный текст, который мы значительно доработали. Сейчас он не касается б/у товаров, нет спецсчетов и доступа к банковской тайне. Это хорошая инициатива и я с удовольствием ее поддержал. А ко второму чтению еще доработаем», — написал Железняк.

По словам министра финансов Сергея Марченко, представившего законопроект в Раде, документ предусматривает гармонизацию украинского законодательства с ЕС, а также — выполнение обязательств Украины перед МВФ.

Какие нормы устанавливает законопроект

Законопроект устанавливает 5% ставки налогообложения НДФЛ от доходов с цифровых платформ (сейчас она 18%), когда доход превысит 2000 евро в год. Принятие позволит легализовать деятельность самозанятых граждан и уменьшить теневую экономику. 400 млрд гривен ожидают после вступления в силу документа.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев сказал, что документ должен заменить «непутевый механизм» налогов с цифровых платформ на эффективный и простой для людей. Сейчас он облагается налогом по ставке 23% от первой гривны прибыли. А после принятия налогообложения будет только после того, как человек заработает 2000 евро и по ставке в 5%. Он сказал, что это законопроект «о снижении налогов», его поддерживает бизнес, а также отвечает требованиям МВФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

Qwerty1999
Qwerty1999
8 апреля 2026, 15:00
Народ как не платил 23% с доходов на ОЛХ,
так не планирует платить и 10% (5%+5%)
Vadimra
Vadimra
8 апреля 2026, 15:15
Кверти как врал про закон об ОЛХ и про ФОПов, так и продолжает врать
zevs1
zevs1
8 апреля 2026, 15:17
Дополнительные налоги для простых Украинцев и льготы для чиновников.
Вот Она настоящая реформа от Слуг Народа.
