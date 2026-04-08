Рада проголосовала за основу о налогах на цифровые платформы

8 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15111-д о налогообложении цифровых платформ. Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов, в частности, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и других. Об этом написал первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

«За» основу проголосовали 234 народных депутата.

«Это доработанный текст, который мы значительно доработали. Сейчас он не касается б/у товаров, нет спецсчетов и доступа к банковской тайне. Это хорошая инициатива и я с удовольствием ее поддержал. А ко второму чтению еще доработаем», — написал Железняк.

По словам министра финансов Сергея Марченко, представившего законопроект в Раде, документ предусматривает гармонизацию украинского законодательства с ЕС, а также — выполнение обязательств Украины перед МВФ.

Какие нормы устанавливает законопроект

Законопроект устанавливает 5% ставки налогообложения НДФЛ от доходов с цифровых платформ (сейчас она 18%), когда доход превысит 2000 евро в год. Принятие позволит легализовать деятельность самозанятых граждан и уменьшить теневую экономику. 400 млрд гривен ожидают после вступления в силу документа.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев сказал, что документ должен заменить «непутевый механизм» налогов с цифровых платформ на эффективный и простой для людей. Сейчас он облагается налогом по ставке 23% от первой гривны прибыли. А после принятия налогообложения будет только после того, как человек заработает 2000 евро и по ставке в 5%. Он сказал, что это законопроект «о снижении налогов», его поддерживает бизнес, а также отвечает требованиям МВФ.