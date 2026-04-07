українська
7 апреля 2026, 16:12 Читати українською

Военный сбор продлили на 3 года после окончания войны: Рада приняла закон

7 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15110 о продлении действия военного сбора на три года после завершения войны, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

7 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15110 о продлении действия военного сбора на три года после завершения войны, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«За соответствующий законопроект проголосовало 257 народных депутатов (не голосовал, я считаю что нам надо уменьшать нагрузку на белые зарплаты). Также в законопроекте предусмотрено, что в Бюджете будет создан спецфонд специально на военные нужды. Именно туда должен идти „военный сбор“, а не в Общий фонд Бюджет», — написал Железняк.

По его словам, в текущем году от такого сбора планируется собрать 163 млрд грн.

Что предполагает законопроект

Законопроект № 15110 предусматривает продолжение действия норм по применению обязанности уплаты военного сбора, которые были введены на период действия военного положения на территории Украины, а именно для физических лиц в размере 5%, для плательщиков физических лиц-предпринимателей (ФЛП) — плательщиков единого налога 1-й, 2-й и 1-й текущего месяца (в 2026 году — 850 грн), плательщиков единого налога третьей группы (ФЛП и юридических лиц) (кроме электронных резидентов (э-резидентов)) — 1% дохода, на три года, следующие за годом, в котором прекращено или отменено военное положение на территории Украины.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
7 апреля 2026, 17:44
Я так розумію — сьогодні нагребли голосів та понаприймають всілякої дичі не читаючи.
