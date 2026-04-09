Инфляция в Украине ускорилась до 1,7%, в годовом исчислении до 7,9% — Госстат

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 апреля 2026, 18:01 Читати українською

Инфляция в Украине ускорилась до 1,7%, в годовом исчислении до 7,9% — Госстат

Март 2026 принес заметное ускорение потребительских цен в Украине. Месячная инфляция составила 1,7%, а в годовом исчислении (по сравнению с мартом прошлого года) темпы роста цен достигли 7,9%. Базовая инфляция также продемонстрировала восходящий тренд, зафиксировавшись на отметке 1,5% в месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Топливо и транспорт — основные драйверы

Наибольшее давление на кошельки украинцев в марте оказывал транспортный сектор. Цены в этой сфере подскочили на 6,4%.

Топливо и смазочные масла выросли в цене на 13,2%, что стало следствием логистических трудностей и мировой конъюнктуры.

Железнодорожный транспорт подорожал на 8,2%.

Автодорожный пассажирский транспорт прибавил в стоимости 6,0%.

Одежда и обувь

Одежда и обувь подорожали на 12,0%, в частности, одежда — на 12,0%, обувь — на 11,8%.

Что с продуктами питания?

Пищевые продукты в среднем подорожали на 1,3%, однако внутри корзины наблюдается существенная разница:

  • Лидеры роста: больше всего «подскочили» в цене яйца — на 7,7%. Также подорожали продукты переработки зерновых, растительное масло, фрукты, хлеб и говядина (в пределах 0,8−4,8%).
  • Тенденция к снижению: вопреки общему тренду несколько подешевели сахар, макаронные изделия, рис, свинина и мясо птицы (на 0,1−1,0%).

Связь и прочие расходы

Услуги связи стали дороже на 2,5%. Главным фактором здесь явилось повышение тарифов мобильных операторов, которые в среднем выросли на 3,8%. Вредные привычки также стали стоить дороже: алкоголь и табак прибавили в цене 1,1%.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
SergValin
9 апреля 2026, 19:17
#
А потом относительно этой фейковой инфляции и считают фейковый рост ВВП.
+
0
Явам Нелох
9 апреля 2026, 19:28
#
Як же це потужно. Тепер чинушам індексують зарплатню у 3−10 разів, а зехолопам по 1000 гр. на рік додадуть.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами