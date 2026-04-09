Инфляция в Украине ускорилась до 1,7%, в годовом исчислении до 7,9% — Госстат

Март 2026 принес заметное ускорение потребительских цен в Украине. Месячная инфляция составила 1,7%, а в годовом исчислении (по сравнению с мартом прошлого года) темпы роста цен достигли 7,9%. Базовая инфляция также продемонстрировала восходящий тренд, зафиксировавшись на отметке 1,5% в месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Топливо и транспорт — основные драйверы

Наибольшее давление на кошельки украинцев в марте оказывал транспортный сектор. Цены в этой сфере подскочили на 6,4%.

Топливо и смазочные масла выросли в цене на 13,2%, что стало следствием логистических трудностей и мировой конъюнктуры.

Железнодорожный транспорт подорожал на 8,2%.

Автодорожный пассажирский транспорт прибавил в стоимости 6,0%.

Одежда и обувь

Одежда и обувь подорожали на 12,0%, в частности, одежда — на 12,0%, обувь — на 11,8%.

Что с продуктами питания?

Пищевые продукты в среднем подорожали на 1,3%, однако внутри корзины наблюдается существенная разница:

Лидеры роста: больше всего «подскочили» в цене яйца — на 7,7%. Также подорожали продукты переработки зерновых, растительное масло, фрукты, хлеб и говядина (в пределах 0,8−4,8%).

Тенденция к снижению: вопреки общему тренду несколько подешевели сахар, макаронные изделия, рис, свинина и мясо птицы (на 0,1−1,0%).

Связь и прочие расходы

Услуги связи стали дороже на 2,5%. Главным фактором здесь явилось повышение тарифов мобильных операторов, которые в среднем выросли на 3,8%. Вредные привычки также стали стоить дороже: алкоголь и табак прибавили в цене 1,1%.