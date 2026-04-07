Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал доработанный правительственный проект закона № 14327 о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
Украина на шаг к SEPA: Комитет одобрил законопроект, открывающий доступ к счетам
«Самый сложный вопрос законопроекта — это доступ правоохранителей к реестру счетов. Его мы отложили на период не раньше шести месяцев до вступления в ЕС. Думаю, компромисс найден», — написал Гетманцев.
Почему важен этот законопроект
Принятие закона является условием получения Украиной финансовой помощи от Всемирного банка и Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.
За евроинтеграционной витриной быстрых и дешевых платежей SEPA правительство скрывает создание жесткого механизма фискального и силового надзора. Принятие этого законопроекта будет означать конец банковской тайны в ее классическом виде.
Финансовая активность любого гражданина стает видимой для десятка госорганов в один клик, что в условиях слабой судебной системы и высокого уровня коррупции представляет реальную угрозу для конфиденциальности. Для бизнеса это означает новые масштабные штрафы (от 170 000 до 510 000 грн) и риск шантажа как со стороны налоговых органов, так и недобросовестных работников, которые смогут злоупотреблять сырым статусом «разоблачителя».
Наличие элементарных юридических ошибок в тексте дополнительно свидетельствует о том, что документ готовился в спешке для формального отчета перед европейскими донорами.
Что такое SEPA?
SEPA (единая зона платежей в евро) объединяет 41 европейскую страну, включая все государства ЕС, а также Великобританию, страны Европейского экономического пространства, Швейцарию, Андорру, Монако, Сан-Марино и Ватикан. Система позволяет осуществлять переводы в европейской валюте между платежными системами стран-участниц на одинаковых условиях.
Финансовый (экономический/корпоративный) шпионаж — это незаконный сбор, кража или перехват конфиденциальной финансовой, коммерческой и стратегической информации компании для получения преимущества над конкурентами. Это форма недобросовестной конкуренции, направленная на кражу интеллектуальной собственности, планов развития, клиентских баз и информации о сделках.
стане видимою для десятка держорганів в один клік»
Це дійсно велика проблема для тіньової єкономіки та для фіз.осіб,
що отримують доходи але не сплачують з них податки.
