українська
7 апреля 2026, 8:35 Читати українською

Украина на шаг к SEPA: Комитет одобрил законопроект, открывающий доступ к счетам

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал доработанный правительственный проект закона № 14327 о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

«Самый сложный вопрос законопроекта — это доступ правоохранителей к реестру счетов. Его мы отложили на период не раньше шести месяцев до вступления в ЕС. Думаю, компромисс найден», — написал Гетманцев.

Почему важен этот законопроект

Принятие закона является условием получения Украиной финансовой помощи от Всемирного банка и Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.

За евроинтеграционной витриной быстрых и дешевых платежей SEPA правительство скрывает создание жесткого механизма фискального и силового надзора. Принятие этого законопроекта будет означать конец банковской тайны в ее классическом виде.

Финансовая активность любого гражданина стает видимой для десятка госорганов в один клик, что в условиях слабой судебной системы и высокого уровня коррупции представляет реальную угрозу для конфиденциальности. Для бизнеса это означает новые масштабные штрафы (от 170 000 до 510 000 грн) и риск шантажа как со стороны налоговых органов, так и недобросовестных работников, которые смогут злоупотреблять сырым статусом «разоблачителя».

Наличие элементарных юридических ошибок в тексте дополнительно свидетельствует о том, что документ готовился в спешке для формального отчета перед европейскими донорами.

Что такое SEPA?

SEPA (единая зона платежей в евро) объединяет 41 европейскую страну, включая все государства ЕС, а также Великобританию, страны Европейского экономического пространства, Швейцарию, Андорру, Монако, Сан-Марино и Ватикан. Система позволяет осуществлять переводы в европейской валюте между платежными системами стран-участниц на одинаковых условиях.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 7

Lololoq
7 апреля 2026, 8:54
Это путь масштабирования промышленного и финансового шпионажа.

Финансовый (экономический/корпоративный) шпионаж — это незаконный сбор, кража или перехват конфиденциальной финансовой, коммерческой и стратегической информации компании для получения преимущества над конкурентами. Это форма недобросовестной конкуренции, направленная на кражу интеллектуальной собственности, планов развития, клиентских баз и информации о сделках.
Qwerty1999
7 апреля 2026, 9:00
«Фінансова активність будь-якого громадянина
стане видимою для десятка держорганів в один клік»

Це дійсно велика проблема для тіньової єкономіки та для фіз.осіб,
що отримують доходи але не сплачують з них податки.

Перший Потужний
7 апреля 2026, 9:23
Тільки чомусь пан гетьманцев і компані не сильно переймаються тим, що в нас чомусь досі існують маршрутки, де оплата проїзду здійснюється готівкою, ось де реальна тіньова економіка, ну, а під улюбленим гаслом «йдемо в ЄС» можна ще нагадати заодно, що в Європі якраз немає маршруток, де ти водію готівку передаєш в руки.

Чому на твою думку гетьманцев і компані не прикриють тіньову економіку з маршрутками по всій Україні? Питання не риторичне, опиши своє бачення цього питання.

Тим паче маршрутки дуже часто протікають під час дощів (в буквальному сенсі слова), часто порушують ПДР, забирають левову частку прибутку в автобусів (в маршрутчиків буквально свої «перегони» з автобусами, щоб набрати побільше пасажирів), ну і маршрутки в принципі часто в несправному стану (не працюють задні двері, є відео де двері взагалі на ходу відлітають, ну і тд)
Strain
7 апреля 2026, 9:50
Лайк. Мы хотим в Европу, а сами европейцами являемся только во влажных мечтах пропагандистов. У нас у людей в головах совок был есть и будет пока наше поколение не покинет этот свет и на его смену не придет новое. А пока есть наше поколение будет и коррупция и черная бухгалтерия и зарплаты в конвертах.

Изменения нужно начинать с мелочей. И маршрутки это уже не мелочь. Приучить украинцев сортировать мусор хотя бы и не выкидывать окурки с окна автомобилей…
Qwerty1999
7 апреля 2026, 10:26
Маршрутками должна заниматься
местная власть, а не депутат ВРУ Гетьманцев.

Почему не предъявляете претензий к мэру
и депутатам горсовета за которых
голосовали по вопросу маршруток.

Прекратить бросать окурки из окон авто на дорогу могут и сами водители, но им обязательно надо получить по голове или офигенный штраф, чтобы не гадить на дороге ни себе ни другим.
Почему многим нашим людям нужен надсмотрик с неотвратимостью некопеечного наказания или по другому они никак не понимают.
Унилий Бетменцев
7 апреля 2026, 10:11
Я працюю легально і плачу податки. Але мені не в прикол, що будь-який чинуша зможе отимати досьє на мене.
Qwerty1999
7 апреля 2026, 10:34
Не будь який, а тільки з дкржавних правоохоронних та податкових органів та й то не всі підряд.
