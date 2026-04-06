6 апреля 2026, 9:40 Читати українською

На 14% вырос доход топ-10 банков Украины. Кто из банков заработал больше всего

Более 304 млрд грн заработала десятка лучших банков Украины, попавших в Индекс Опендатабота 2026 года. Их совокупный доход вырос на 14% по сравнению с прошлым годом.

Более 304 млрд грн заработала десятка лучших банков Украины, попавших в Индекс Опендатабота 2026 года.

Десятка лучших

Состав десятки лучших не изменился, впрочем, некоторые банки поменялись местами в перечне. 67% совокупного дохода лидеров банковской сферы приходится на 5 государственных банков. Бессменным лидером остается Приват, а наибольший прирост дохода получил Универсал банк (monobank).

80% совокупного дохода всех 60 украинских банков сформировали десятка лидеров. Большая часть этих средств традиционно приходится на 5 государственных банков: 67% дохода банковской сферы Индекса или 202,89 млрд грн.

Топ-10 банков

Безоговорочным лидером рынка остается Приватбанк — 122,63 млрд грн дохода. Это на 11% больше, чем годом ранее. В то же время, чистая прибыль банка уменьшилась на 28% — до 29,08 млрд грн. Несмотря на это, он все равно остается наиболее прибыльным банком страны.

«2025 год доказал, что Приватбанк — движущая сила для экономики, бизнеса и общества. Мы активно кредитуем критические сектора, создаем инновационные сервисы, поддерживаем людей и помогаем стране выстоять», — Микаэль Беркнерт, председатель правления Приватбанка.

Основной причиной падения прибыли стали налоговые расходы: в 2025 году они составили 58,88 млрд грн — около 67% от прибыли до налогообложения. Дополнительные налоговые обязательства возникли после того, как банк перестал признавать активы, связанные с бывшими собственниками, и насчитал около 37,5 млрд грн налога на прибыль.

Вторую строчку рейтинга традиционно занимает государственный Ощадбанк. Его доход в 2025 году составил 41,68 млрд грн — на 13% больше, чем годом ранее. Прибыль также выросла на 12% и достигла 16,63 млрд грн.

Наиболее заметный прорыв года совершил частный Универсал банк (monobank). Его доход вырос в 1,4 раза: до 27,2 млрд грн. Благодаря этому банк поднялся на третью позицию, опередив Райффайзен Банк. Кроме того, Универсал показал и самый большой рост прибыли среди банков-лидеров Индекса: в 2,8 раза.

Райффайзен Банк в этом году погрузился на четвертое место. Его доход вырос на 8% и составил 23,63 млрд грн. В то же время банк нарастил прибыль в 2,5 раза — до 10,74 млрд грн.

Пятую позицию второй год занимает ПУМБ. Доход банка вырос на 23% — до 22,6 млрд грн, а прибыль удвоилась и достигла 8,05 млрд грн.

Укрсиббанк уже третий год подряд удерживает седьмую позицию в Индексе. Его доход вырос на 5% и составил 16,06 млрд грн. При этом прибыль увеличилась в 1,4 раза — до 5,8 млрд грн.

Государственные Укргазбанк и Укрэксимбанк второй год подряд занимают седьмое и восьмое места соответственно. Укргазбанк в прошлом году нарастил доход на 7% — до 13,48 млрд грн, а прибыль увеличила в 1,7 раза и получила 4,87 млрд грн.

В Укрэксимбанке +9% дохода за год — 13,25 млрд грн, а вот прибыль выросла в 1,6 раза — до 8,86 млрд грн.

ОТП Банк стал одним из немногих, кому удалось улучшить позиции в рейтинге. Он поднялся с десятого места на девятое. Его доход в 2025 году вырос на 7% и составил 11,85 млрд грн, а прибыль увеличилась в 1,3 раза — до 8,99 млрд грн.

Пятым государственным банком в десятке остается Сэнс Банк. Несмотря на рост дохода на 7% — до 11,85 млрд грн, он опустился в рейтинге на одну позицию и теперь занимает десятое место. Его прибыль, напротив, уменьшилась на 16% и составила 3,2 млрд грн.

В целом резкий рост доходов у большинства банков в прошлом году может объясняться не только операционными результатами. По отчетам НБУ, расходы на налог на прибыль в 2025 году составили около 25% от прибыли до налогообложения, тогда как в 2024 году этот показатель был примерно вдвое больше — около 50%.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
