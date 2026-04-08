8 апреля 2026, 18:06 Читати українською

Валютный ажиотаж: спрос на евро в Украине достиг исторического максимума

Март 2026 года стал знаковым для украинского валютного рынка из-за аномально высокого интереса населения к европейской валюте. Впервые за долгое время чистый спрос на евро сравнялся с показателями доллара США, установив новый исторический рекорд. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

Рекордные цифры марта

Суммарный чистый спрос на наличную валюту (разница между покупкой и продажей) за прошлый месяц составил $968 млн. Показатели распределились следующим образом:

  • Евро — $482 млн;
  • Доллар США — $481,8 млн;
  • Остальные валюты — $4,2 млн.

Чистый спрос на евро обновил предыдущий максимум, зафиксированный в ноябре 2025 года (410 млн долларов). Кроме того, доля наличных операций в евро также достигла пиковой отметки — 28,5%.

Почему евро становится популярнее?

Аналитик выделяет несколько ключевых причин такой динамики. Во-первых, возобновление позиций евро на мировых финансовых рынках автоматически усиливает его роль в Украине. Во-вторых, особую роль играет позиция НБУ.

«Евро у нас — бюджетообразующая валюта», — объясняет Шевчишин.

Помощь от Европы, пошлины и акцизы рассчитываются именно в евро, тогда как долги у нас преимущественно в долларах. НБУ склонен поддерживать курс евро к гривне даже в случае его колебаний по отношению к доллару на мировой арене

Банки против обменников

Статистика первого квартала 2026 свидетельствует об изменении потребительских привычек украинцев. Банковский сектор стал основным каналом для операций:

  • 51,2% всей наличной валюты население приобрело через банковские учреждения.
  • В то же время продавали через банки всего 21,3% валюты.
