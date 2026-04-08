Март 2026 года стал знаковым для украинского валютного рынка из-за аномально высокого интереса населения к европейской валюте. Впервые за долгое время чистый спрос на евро сравнялся с показателями доллара США, установив новый исторический рекорд. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.
Валютный ажиотаж: спрос на евро в Украине достиг исторического максимума
Рекордные цифры марта
Суммарный чистый спрос на наличную валюту (разница между покупкой и продажей) за прошлый месяц составил $968 млн. Показатели распределились следующим образом:
- Евро — $482 млн;
- Доллар США — $481,8 млн;
- Остальные валюты — $4,2 млн.
Чистый спрос на евро обновил предыдущий максимум, зафиксированный в ноябре 2025 года (410 млн долларов). Кроме того, доля наличных операций в евро также достигла пиковой отметки — 28,5%.
Почему евро становится популярнее?
Аналитик выделяет несколько ключевых причин такой динамики. Во-первых, возобновление позиций евро на мировых финансовых рынках автоматически усиливает его роль в Украине. Во-вторых, особую роль играет позиция НБУ.
«Евро у нас — бюджетообразующая валюта», — объясняет Шевчишин.
Помощь от Европы, пошлины и акцизы рассчитываются именно в евро, тогда как долги у нас преимущественно в долларах. НБУ склонен поддерживать курс евро к гривне даже в случае его колебаний по отношению к доллару на мировой арене
Банки против обменников
Статистика первого квартала 2026 свидетельствует об изменении потребительских привычек украинцев. Банковский сектор стал основным каналом для операций:
- 51,2% всей наличной валюты население приобрело через банковские учреждения.
- В то же время продавали через банки всего 21,3% валюты.
