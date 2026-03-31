Главное за вторник: долг сократился, IPO госкомпаний, срыв маяков МВФ

Государственный долг Украины в феврале сократился на 1,4 миллиарда гривен

По итогам февраля 2026 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины продемонстрировал тенденцию к снижению, что стало результатом плановых погашений и валютных переоценок.

В Украине выросла средняя зарплата: кому платят больше всего

Средняя заработная плата в Украине в феврале составила 28 321 грн — это на 1,2% больше, чем в январе 2026 года.

Кредит на 90 млрд евро под угрозой: Каллас сделала неутешительное заявление

Европейский Союз на данный момент не может гарантировать выделение крайне важного кредита для Украины в размере 90 млрд евро. Об этом заявила глава дипломатического ведомства Е С Кая Каллас во время общения с журналистами.

Правительство обещает провести IPO госкомпаний в 2026 году

Правительство Украины разрабатывает механизмы частичной приватизации стратегических государственных компаний, рассчитывая привлечь капитал за счет выпуска акций и продажи миноритарных пакетов. Согласно предварительному плану, первые предприятия планируется вывести на рынок уже в 2026 году, при этом государство сохранит за собой статус мажоритарного владельца. Google: квантовым компьютерам потребуется в 20 раз меньше ресурсов для взлома сети Биткойна Исследователи из Google Research опубликовали обновленные расчёты, согласно которым будущие квантовые компьютеры смогут взломать криптовалюты быстрее, чем предполагалось ранее. Ресурсы, необходимые для атаки с помощью квантового компьютера, сократились примерно в 20 раз, что делает реальными так называемые атаки на активные транзакции, которые еще находятся в мемпуле. Украина не выполнила все основные показатели новой программы МВФ в первом квартале Правительство и парламент Украины не смогли своевременно выполнить ни один из трёх ключевых структурных ориентиров, запланированных на первый квартал 2026 года в рамках новой программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда. Основной причиной срыва договоренностей стали отказ депутатов голосовать за непопулярные налоговые инициативы и политические проволочки Кабмина с кадровыми назначениями.

Цены на топливо 31 марта: дизельное топливо и автогаз дорожают, цены на бензин остаются стабильными