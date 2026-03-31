31 марта 2026, 14:58 Читати українською

Государственный долг Украины в феврале сократился на 1,4 миллиарда гривен

По итогам февраля 2026 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины продемонстрировал тенденцию к снижению, что явилось результатом плановых погашений и валютных переоценок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фото: НБУ

По состоянию на 28 февраля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 211,2 млрд грн, или $213,18 млрд, в частности:

  • государственный внешний долг — 6 931,02 млрд грн (75,25%), или $160,41 млрд;
  • государственный внутренний долг — 2 009,62 млрд грн (21,82%), или $46,1 млрд;
  • гарантированный государством долг — 270,55 млрд грн (2,94%), или $6,26 млрд.

В феврале 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился на 1,41 млрд грн, при этом в долларовом эквиваленте на $1,8 млрд. В частности, государственный внешний долг сократился на 10,08 млрд грн ($1,6 млрд) — до 6 931,02 млрд грн ($160,4 млрд млрд грн и по состоянию на 28 февраля составил 2 009,62 млрд гривен ($46,5 млрд).

Гарантированный государством долг в феврале уменьшился на 8,29 млрд грн, а именно:

  • гарантированный внешний долг уменьшился на 8,25 млрд грн — до 207,87 млрд грн;
  • гарантированный внутренний долг уменьшился на 0,04 млрд грн — до 62,68 млрд грн.

«Сокращение государственного и гарантированного государством долга в феврале произошло вследствие погашения долговых обязательств по кредитам стран-партнеров и переоценки валютных обязательств из-за изменения обменных курсов по состоянию на конец месяца по сравнению с предыдущим периодом», — говорится в сообщении.

Кто кредитует Украину

В структуре кредиторов государственного долга преобладают льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,6%, доля государственных ценных бумаг, размещенных на внутреннем рынке, составляет 21,8%, на внешнем рынке — 9,2%, а ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 3,4%.

Качество долгового портфеля

По состоянию на 28 февраля 2026 средневзвешенная ставка государственного долга составила 4,53% против 4,51% в январе 2026 года и 6,2% в феврале 2025 года. В то же время, средневзвешенный срок до погашения составил 13,23 года против 13,39 года в январе 2026 года и 11,7 года в феврале 2025 года.

Таким образом, в годовом измерении долговой портфель стал дешевле и длиннее сроков погашения, что уменьшает стоимость его обслуживания и снижает риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.

В валютной структуре государственного и гарантированного государством долга наибольшая доля приходится на евро — 44,9%, далее — доллар США (22,5%) и гривна (20,1%). Доли специальных прав заимствования (СДР) и других валют — английских фунтов стерлингов, канадских долларов и японских иен — составляют 8,5% и 3,1% соответственно.

В феврале 2026 года Минфин провел 12 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек в государственный бюджет 56,7 млрд. грн. в эквиваленте. Также Министерство финансов провело один switch-аукцион на 10 млрд грн, что позволило снизить краткосрочную нагрузку на бюджет и оптимизировать структуру внутреннего долга.

По итогам 2025 года соотношение госдолга к ВВП составило 98,15%. Без учета кредитов ERA и долга перед РФ этот показатель составлял 86,3% ВВП.

Роман Мирончук
Источник: Минфин
