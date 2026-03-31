Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 марта 2026, 8:01 Читати українською

В Украине выросла средняя зарплата: кому платят больше всего

Средняя заработная плата в Украине в феврале составила 28 321 грн — это на 1,2% больше, чем в январе 2026 года. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Географический разрез: где платят больше всего

Традиционно высокий уровень доходов сосредоточен в столичном регионе:

  • г. Киев: 45 651 грн — абсолютный лидер по уровню оплаты труда.
  • Киевская область: 29 077 грн — занимает второе место.

Сложнейшая ситуация с уровнем зарплат зафиксирована в Кировоградской (20 083 грн) и Черновицкой (20 460 грн) областях.

Кому платят больше всего

Пропасть между наиболее и менее оплачиваемыми профессиями остается существенной. Сектор IT и телекоммуникаций удерживает первенство со средним показателем 78941 грн.

Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха — 18 681 грн.

Задолженность

Задолженность по выплате заработной платы на 1 марта 2026 года составляет 3,5 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+30
Перший Потужний
Перший Потужний
31 марта 2026, 8:37
#
@В Україні зросла середня зарплата: кому платять найбільше

Це не зросла, а проіндексували по інфляції, бо курс євро та долара змінився, в Україні зарплати більшості як правило саме індексують, а не піднімають, тому в гривні «приріст» є, але якщо перерахувати за курсом долара/євро зп котра була до такого «зростання» в гривні, то може виявитися, що ви ще й в мінусі в реальний грошах (твердій валюті), тому гривня це фантики, бо в магазинах багато чого прив`язано до валюти, навіть те що «виробляється» в Україні, теж прив`язано до імпортної сировини, вартості електроенергії, імпортного обладнання, вартості пального і багато чого іншого, що імпортується.
+
0
BigBend
BigBend
31 марта 2026, 8:41
#
Це зросла називається, до чого тут курс євро/індекс біг-мака і т д?
+
+15
Перший Потужний
Перший Потужний
31 марта 2026, 9:19
#
1) А де я вище писав про «індекс біг мака», приведи цитату.
2) Зросла — це зросла, а проіндексували — це не зростання, а індексація, не треба плутати поняття, якщо не розбираєшся в тому, про що говориш.
3) Ти отримував 20к грн, тобі «підняли» (проіндексували) зп на 10%, тепер ти отримуєш 22к грн. Тільки раніше твої 20к — це було 440 євро, а тепер це 392 євро. В цей же час вартість продуктів в магазині, послуг, підписок і всього іншого «чомусь неочікувано для тебе» теж зросла, хмм, і вже виходить що твого «зростання» зп чомусь не вистачає, ба більше, тепер ти сплачуєш за те ж саме ще більше ніж раніше.
Тому що в Україні багато компонентів імпортних, вони номіновані у валюті і прив`язані до курсу євро/долара, це стосується всього, від нафти і будівельних матеріалів, до обладнання і софту, а також сировини для виробництва «української» продукції.

Тому тому треба дивитися на всі ці «зростання» зарплати по курсу валюти, якщо раніше в тебе було 20к (440 євро), а зараз 22к (390 євро), то в тебе зарплата не зросла, тобі її проіндексували. Бо купити на неї більше ти не можеш.

Але якщо тобі подобається «думати», що тобі «підняли» зарплату — на здоров`я, мені ж не шкода, тільки от в магазині ти собі більше всього в кошик не покладеш, просто пам`ятай про це. Я розумію, що не хочеться сидіти і рахувати, бо математика це може бути для когось складно, тоді простіше не заморочуйся цим всім і живи потужними новинами про те, як тобі потужно «піднімають» зарплату :)
+
+15
Перший Потужний
Перший Потужний
31 марта 2026, 9:21
#
В черговий раз ловлю себе на думці про те, наскільки багато людей в Україні взагалі не розуміють що до чого і пояснювати щось невігласам — просто витрачати свій час, бо воно все одно нічого не зрозуміє. Тому це був останній лікбез для тебе, не зрозумієш — ну щасти тобі в усьому і гарного настрою)
+
0
gorobezus
gorobezus
31 марта 2026, 9:19
#
И это вы еще забыли про инфляцию т.н. «твёрдой валюты». А на текущий момент самая твердая валюта — энергия, по большому счету в нее упирается все — и еде, и коммуналка и производство. А фиатная гадость не подтвержденная ничем, вместе с криптовалютами - хуже любого физического актива, тем же золотым слитком можно гвозди забивать, кастет для самообороны сделать (главное где-то достаточно металла набрать) или просто что-нибудь на столе придавить, чтобы ветром не сдуло.
+
0
Я. ...
Я. ..
31 марта 2026, 9:29
#
«тем же золотым слитком можно гвозди забивать, кастет для самообороны сделать «

Тільки якщо змішувати з іншими металами, бо золото занадто м`яке для таких дій

«А фиатная гадость не подтвержденная ничем, вместе с криптовалютами — хуже любого физического актива»

І так, і ні, акції теж не фізичний актив, кожен купує те, в чому бачить перспективу, крипта підтверджена вкладеними в неї коштами і електроенергією витраченою на її здобуття, фіатні валюти — теж все відносно, якщо брати гривню, франк, фунт, євро. долар, єну, то зрозуміло що в цьому переліку буде надійніше. Просто неіснує якогось ультра активу, котрий на мільярд відсотків краще за всі інші, тому всі і мають різні портфелі активів, бо кожен в щось вірить. Фіат просто найліквідніший, крипта — єдиний актив котрий здатен долати інфляцію реально, нерухомість дає надійність і можливість проживати там економлячи на оренді, ну і так далі, в кожного актива є плюси і мінуси, тому не існує виключного активу.

«И это вы еще забыли про инфляцию т.н. «твёрдой валюты»»

Думаю там все сказано вірно і основна думка була в тому, що в порівнянні з гривнею, інфляція у валюті буде завжди набагато нижче, тому навіть з перерахунками на індекси інфляції, навіть якщо тупо купувати валюту, то все одно щось на курсі заробляєш, ну інакше не було трейдерів на форексі, котрі торгують валютами і заробляють на різниці курсів, просто якщо брати акції і валюти, то ясно що акції дадуть більше прибутку, тому все відносно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами