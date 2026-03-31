Средняя заработная плата в Украине в феврале составила 28 321 грн — это на 1,2% больше, чем в январе 2026 года. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.
В Украине выросла средняя зарплата: кому платят больше всего
Географический разрез: где платят больше всего
Традиционно высокий уровень доходов сосредоточен в столичном регионе:
- г. Киев: 45 651 грн — абсолютный лидер по уровню оплаты труда.
- Киевская область: 29 077 грн — занимает второе место.
Сложнейшая ситуация с уровнем зарплат зафиксирована в Кировоградской (20 083 грн) и Черновицкой (20 460 грн) областях.
Кому платят больше всего
Пропасть между наиболее и менее оплачиваемыми профессиями остается существенной. Сектор IT и телекоммуникаций удерживает первенство со средним показателем 78941 грн.
Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха — 18 681 грн.
Задолженность
Задолженность по выплате заработной платы на 1 марта 2026 года составляет 3,5 млн грн.
Источник: Минфин
Комментарии - 6
Це не зросла, а проіндексували по інфляції, бо курс євро та долара змінився, в Україні зарплати більшості як правило саме індексують, а не піднімають, тому в гривні «приріст» є, але якщо перерахувати за курсом долара/євро зп котра була до такого «зростання» в гривні, то може виявитися, що ви ще й в мінусі в реальний грошах (твердій валюті), тому гривня це фантики, бо в магазинах багато чого прив`язано до валюти, навіть те що «виробляється» в Україні, теж прив`язано до імпортної сировини, вартості електроенергії, імпортного обладнання, вартості пального і багато чого іншого, що імпортується.
2) Зросла — це зросла, а проіндексували — це не зростання, а індексація, не треба плутати поняття, якщо не розбираєшся в тому, про що говориш.
3) Ти отримував 20к грн, тобі «підняли» (проіндексували) зп на 10%, тепер ти отримуєш 22к грн. Тільки раніше твої 20к — це було 440 євро, а тепер це 392 євро. В цей же час вартість продуктів в магазині, послуг, підписок і всього іншого «чомусь неочікувано для тебе» теж зросла, хмм, і вже виходить що твого «зростання» зп чомусь не вистачає, ба більше, тепер ти сплачуєш за те ж саме ще більше ніж раніше.
Тому що в Україні багато компонентів імпортних, вони номіновані у валюті і прив`язані до курсу євро/долара, це стосується всього, від нафти і будівельних матеріалів, до обладнання і софту, а також сировини для виробництва «української» продукції.
Тому тому треба дивитися на всі ці «зростання» зарплати по курсу валюти, якщо раніше в тебе було 20к (440 євро), а зараз 22к (390 євро), то в тебе зарплата не зросла, тобі її проіндексували. Бо купити на неї більше ти не можеш.
Але якщо тобі подобається «думати», що тобі «підняли» зарплату — на здоров`я, мені ж не шкода, тільки от в магазині ти собі більше всього в кошик не покладеш, просто пам`ятай про це. Я розумію, що не хочеться сидіти і рахувати, бо математика це може бути для когось складно, тоді простіше не заморочуйся цим всім і живи потужними новинами про те, як тобі потужно «піднімають» зарплату :)
Тільки якщо змішувати з іншими металами, бо золото занадто м`яке для таких дій
«А фиатная гадость не подтвержденная ничем, вместе с криптовалютами — хуже любого физического актива»
І так, і ні, акції теж не фізичний актив, кожен купує те, в чому бачить перспективу, крипта підтверджена вкладеними в неї коштами і електроенергією витраченою на її здобуття, фіатні валюти — теж все відносно, якщо брати гривню, франк, фунт, євро. долар, єну, то зрозуміло що в цьому переліку буде надійніше. Просто неіснує якогось ультра активу, котрий на мільярд відсотків краще за всі інші, тому всі і мають різні портфелі активів, бо кожен в щось вірить. Фіат просто найліквідніший, крипта — єдиний актив котрий здатен долати інфляцію реально, нерухомість дає надійність і можливість проживати там економлячи на оренді, ну і так далі, в кожного актива є плюси і мінуси, тому не існує виключного активу.
«И это вы еще забыли про инфляцию т.н. «твёрдой валюты»»
Думаю там все сказано вірно і основна думка була в тому, що в порівнянні з гривнею, інфляція у валюті буде завжди набагато нижче, тому навіть з перерахунками на індекси інфляції, навіть якщо тупо купувати валюту, то все одно щось на курсі заробляєш, ну інакше не було трейдерів на форексі, котрі торгують валютами і заробляють на різниці курсів, просто якщо брати акції і валюти, то ясно що акції дадуть більше прибутку, тому все відносно.