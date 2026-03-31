Исследователи из Google Research опубликовали обновленные расчеты, согласно которым будущие квантовые компьютеры смогут взломать криптовалюты быстрее, чем предполагалось ранее. Ресурсы, необходимые для атаки с помощью квантового компьютера, сократились примерно в 20 раз, что делает реальными так называемые атаки на активные транзакции, которые еще находятся в мемпуле. Об этом сообщает The Block 31 марта.
Google: квантовым компьютерам потребуется в 20 раз меньше ресурсов для взлома сети биткоина
Угроза становится всё более реальной
Google Research отмечает, что большинство блокчейн-технологий и криптовалют используют для защиты кошельков и транзакций 256-битную задачу дискретного логарифма на эллиптической кривой (ECDLP-256).
Согласно новейшей научной статье команды Google Research, вычислительные ресурсы, необходимые квантовым компьютерам для взлома ECDLP-256, значительно сократились.
Исследователи создали две последние квантовые схемы: одна из них состоит из 1200 логических кубитов и 90 миллионов вентилей Тоффоли, вторая — из 1450 логических кубитов и 70 миллионов вентилей Тоффоли.
По оценкам команды, такие схемы можно реализовать на сверхпроводящем кубитном квантовом компьютере с криптографической релевантностью (CRQC) с менее чем 500 000 физических кубитов в течение нескольких минут. Это означает сокращение количества необходимых физических кубитов примерно в 20 раз по сравнению с предыдущими расчетами.
Атаки в режиме реального времени
Сокращение времени выполнения задачи позволяет квантовым компьютерам осуществлять атаки в режиме реального времени — в течение 10-минутного интервала формирования блока в сети биткоина.
Это делает возможными атаки, направленные на активные криптовалютные транзакции, пока они еще находятся в мемпуле — очереди необработанных операций.
«Это уже не просто отдаленная угроза для неактивных ключей», — говорится в научной статье.
План перехода до 2029 года
Google Research отмечает, что время до появления квантовых компьютеров, способных взломать криптографические системы, по-прежнему превышает срок, необходимый для перехода блокчейнов на постквантовую криптографию (PQC), устойчивую к квантовым атакам. В то же время исследователи добавляют, что запас времени становится всё меньше.
«Мы призываем все уязвимые криптовалютные сообщества немедленно присоединиться к переходу на постквантовую криптографию», — отмечается в научной статье.
Google объявила о плане полного перехода на постквантовую криптографию к 2029 году и предложила другим участникам отрасли придерживаться того же графика.
Квантовые вычисления представляют серьезную угрозу не только для криптовалют, но и для многих других секторов, основанных на существующих криптографических стандартах, включая национальную оборону.
О новых компьютерах
Квантовые компьютеры используют принципы квантовой механики для выполнения вычислений гораздо быстрее, чем традиционные компьютеры, при решении определенных типов задач, в том числе при взломе криптографических алгоритмов. Постквантовая криптография — это набор криптографических алгоритмов, разработанных специально для противостояния атакам квантовых компьютеров. Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) в 2024 году обнародовал первые стандарты постквантовой криптографии, которые должны заменить текущие алгоритмы в критически важных системах.
Почему это важно
Эти расчеты переносят временные рамки потенциальной угрозы для биткоина и других криптовалют из абстрактного будущего в конкретный горизонт планирования. Если квантовые компьютеры действительно появятся в ближайшие годы, криптовалютной индустрии придется быстро адаптироваться, чтобы избежать масштабных потерь средств пользователей. Это также означает, что блокчейн-проекты, которые уже сейчас не планируют миграцию на постквантовую криптографию, рискуют потерять доверие инвесторов и остаться неконкурентоспособными.
По теме: Как квантовые компьютеры могут взломать миллионы криптокошельков и обнулить стоимость биткоина
Як же сильно їм всім цей біткоін поперек горла став))
А в Гугл не знають, скільки квантовим компам знадобиться часу для зламу youtube акаунтів, gmail пошт, акаунтів в gemini? думаю там часу потрібно буде ще менше, ніж на злам мережі біткоіна, а дані там можуть зберігатися дуже конфіденційні, то виходить Гугл якби натякає, що час продавати акції Гугл та видаляти акаунти в gmail, gemini та youtube?))
Прям от кожна собака намагається хайпонути на біткоіні, то Баффет, то кійосакі, то Гугл,тільки чомусь крупні інвестиційні фонди типу BlackRock, котрі управляють активами більшими ніж вся капіталізація Гугл, чомусь ці фонди купляють і тримають біткоін, ХМММММММММММ))