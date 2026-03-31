Google: квантовым компьютерам потребуется в 20 раз меньше ресурсов для взлома сети биткоина

Исследователи из Google Research опубликовали обновленные расчеты, согласно которым будущие квантовые компьютеры смогут взломать криптовалюты быстрее, чем предполагалось ранее. Ресурсы, необходимые для атаки с помощью квантового компьютера, сократились примерно в 20 раз, что делает реальными так называемые атаки на активные транзакции, которые еще находятся в мемпуле. Об этом сообщает The Block 31 марта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Угроза становится всё более реальной

Google Research отмечает, что большинство блокчейн-технологий и криптовалют используют для защиты кошельков и транзакций 256-битную задачу дискретного логарифма на эллиптической кривой (ECDLP-256).

Согласно новейшей научной статье команды Google Research, вычислительные ресурсы, необходимые квантовым компьютерам для взлома ECDLP-256, значительно сократились.

Исследователи создали две последние квантовые схемы: одна из них состоит из 1200 логических кубитов и 90 миллионов вентилей Тоффоли, вторая — из 1450 логических кубитов и 70 миллионов вентилей Тоффоли.

По оценкам команды, такие схемы можно реализовать на сверхпроводящем кубитном квантовом компьютере с криптографической релевантностью (CRQC) с менее чем 500 000 физических кубитов в течение нескольких минут. Это означает сокращение количества необходимых физических кубитов примерно в 20 раз по сравнению с предыдущими расчетами.

Атаки в режиме реального времени

Сокращение времени выполнения задачи позволяет квантовым компьютерам осуществлять атаки в режиме реального времени — в течение 10-минутного интервала формирования блока в сети биткоина.

Это делает возможными атаки, направленные на активные криптовалютные транзакции, пока они еще находятся в мемпуле — очереди необработанных операций.

«Это уже не просто отдаленная угроза для неактивных ключей», — говорится в научной статье.

План перехода до 2029 года

Google Research отмечает, что время до появления квантовых компьютеров, способных взломать криптографические системы, по-прежнему превышает срок, необходимый для перехода блокчейнов на постквантовую криптографию (PQC), устойчивую к квантовым атакам. В то же время исследователи добавляют, что запас времени становится всё меньше.

«Мы призываем все уязвимые криптовалютные сообщества немедленно присоединиться к переходу на постквантовую криптографию», — отмечается в научной статье.

Google объявила о плане полного перехода на постквантовую криптографию к 2029 году и предложила другим участникам отрасли придерживаться того же графика.

Квантовые вычисления представляют серьезную угрозу не только для криптовалют, но и для многих других секторов, основанных на существующих криптографических стандартах, включая национальную оборону.

О новых компьютерах

Квантовые компьютеры используют принципы квантовой механики для выполнения вычислений гораздо быстрее, чем традиционные компьютеры, при решении определенных типов задач, в том числе при взломе криптографических алгоритмов. Постквантовая криптография — это набор криптографических алгоритмов, разработанных специально для противостояния атакам квантовых компьютеров. Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) в 2024 году обнародовал первые стандарты постквантовой криптографии, которые должны заменить текущие алгоритмы в критически важных системах.

Почему это важно

Эти расчеты переносят временные рамки потенциальной угрозы для биткоина и других криптовалют из абстрактного будущего в конкретный горизонт планирования. Если квантовые компьютеры действительно появятся в ближайшие годы, криптовалютной индустрии придется быстро адаптироваться, чтобы избежать масштабных потерь средств пользователей. Это также означает, что блокчейн-проекты, которые уже сейчас не планируют миграцию на постквантовую криптографию, рискуют потерять доверие инвесторов и остаться неконкурентоспособными.

