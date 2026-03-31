Завершение марта на украинском топливном рынке ознаменовалось незначительным повышением стоимости дизельного топлива и автомобильного газа. В то же время, цены на популярные марки бензина остались практически неизменными, продемонстрировав лишь символическое снижение на несколько копеек. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на горючее 31 марта: дизель и автогаз дорожают, бензины демонстрируют стабильность
Ситуация на АЗС по состоянию на сегодняшний день:
- Дизельное горючее остается самым дорогим ресурсом на рынке. Его средняя стоимость выросла на 16 копеек и составляет 85,39 грн за литр.
- Автомобильный газ подорожал на 14 копеек — до средней отметки 46,68 грн за литр.
- Бензин А-95 премиум подешевел всего на 1 копейку, зафиксировавшись на уровне 75,40 грн за литр.
- Бензин А-95 снизился в цене на 2 копейки — до 71,71 грн за литр.
- Бензин А-92 сохраняет ценовую устойчивость. Его стоимость не изменилась по сравнению с предыдущим днем и составляет 66,56 за литр.
Читайте также: Война в Иране повлекла за собой бум электрокаров в Европе: продажи подержанных авто стремительно растут
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
