Европейский Союз не может гарантировать выделение критически важного кредита для Украины в размере 90 млрд евро . Об этом заявила глава дипломатии Е С Кайя Каллас во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

Позиция Брюсселя

Каллас признала, что консенсус по украинскому кредиту до сих пор не достигнут.

«Работы по преодолению препятствий продолжаются, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить хорошие новости. Мы надеемся, что решение будет принято на следующее заседание Европейского совета», — сказала она.

Глава дипломатии ЕС отметила, что в настоящее время существуют определенные сложности, которые тормозят утверждение 20-го пакета санкций против России и задерживают предоставление Украине кредитной помощи.

Заявление Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига был менее дипломатичен в высказываниях и прямо назвал причину торможения процесса. По его словам, Венгрия злоупотребляет своим статусом у ЕС и НАТО, взяв в заложники всю европейскую политику единства.

Киев надеется, что партнеры найдут механизмы для преодоления этой «искусственно созданной преграды».

Нефтяной шантаж Орбана

Причиной демарша Будапешта стала ситуация вокруг нефтепровода «Дружба». После того, как российские удары вывели трубопровод из строя, Венгрия перешла к прямому шантажу.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не согласует выделение средств, пока Украина не отремонтирует нефтепровод. Ключевое требование Будапешта — возобновление стабильных поставок российской нефти в венгерские НПЗ.

Таким образом, энергетические интересы Венгрии и ее связи с агрессором стали препятствием для предоставления Украине финансовой подушки, которая должна обеспечить стабильность экономики в 2026 году.