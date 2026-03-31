Кредит на 90 млрд евро под угрозой: Каллас сделала неутешительное заявление

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 марта 2026, 16:49 Читати українською

Кредит на 90 млрд евро под угрозой: Каллас сделала неутешительное заявление

Европейский Союз не может гарантировать выделение критически важного кредита для Украины в размере 90 млрд евро. Об этом заявила глава дипломатии Е С Кайя Каллас во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

Кредит на 90 млрд евро под угрозой: Каллас сделала неутешительное заявление
Позиция Брюсселя

Каллас признала, что консенсус по украинскому кредиту до сих пор не достигнут.

«Работы по преодолению препятствий продолжаются, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить хорошие новости. Мы надеемся, что решение будет принято на следующее заседание Европейского совета», — сказала она.

Глава дипломатии ЕС отметила, что в настоящее время существуют определенные сложности, которые тормозят утверждение 20-го пакета санкций против России и задерживают предоставление Украине кредитной помощи.

Заявление Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига был менее дипломатичен в высказываниях и прямо назвал причину торможения процесса. По его словам, Венгрия злоупотребляет своим статусом у ЕС и НАТО, взяв в заложники всю европейскую политику единства.

Киев надеется, что партнеры найдут механизмы для преодоления этой «искусственно созданной преграды».

Нефтяной шантаж Орбана

Причиной демарша Будапешта стала ситуация вокруг нефтепровода «Дружба». После того, как российские удары вывели трубопровод из строя, Венгрия перешла к прямому шантажу.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не согласует выделение средств, пока Украина не отремонтирует нефтепровод. Ключевое требование Будапешта — возобновление стабильных поставок российской нефти в венгерские НПЗ.

Таким образом, энергетические интересы Венгрии и ее связи с агрессором стали препятствием для предоставления Украине финансовой подушки, которая должна обеспечить стабильность экономики в 2026 году.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

korvin29
korvin29
31 марта 2026, 17:10
Деньги дадут, в противном случае закончится война, чего ЕС допустить не может.
Ираида Крылова
Ираида Крылова
31 марта 2026, 18:06
Им легче убивать нас, украинцев, чем дать деньги. Пожили бы сами под бомбежками и в разрушенных зданиях без света, воды и отопления. Мрази.
