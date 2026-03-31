Правительство обещает провести IPO госкомпаний в 2026 году

Правительство Украины разрабатывает механизмы частичной приватизации стратегических государственных компаний, рассчитывая привлечь капитал за счет выпуска акций и продажи миноритарных пакетов. По предварительному плану, первые предприятия попытаются вывести на рынок уже в 2026 году, строго сохранив за государством статус мажоритарного владельца. Об этом сообщила заместитель министра экономики Дарья Марчак в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как государство планирует продавать активы

По словам Марчак, речь идет об объектах, в которых государство твердо намерено сохранить за собой контрольный пакет акций. Комментируя вероятную приватизацию таких гигантов, как государственные банки, компании «Укрнафта» и «Энергоатом», чиновница отметила, что в настоящее время ведомство лишь формирует базовое видение процедуры и подбирает инструменты для реализации этой идеи. Основная задача чиновников сводится к тому, чтобы процессы управления собственностью и реализация ценных бумаг в конечном итоге конвертировались в дополнительную стоимость для госбюджета.

От классического IPO до закрытых сделок

В качестве механизмов продажи чиновники рассматривают как традиционные аукционы, так и первичное публичное размещение акций (IPO) или private placement — закрытую продажу долей заранее определенному кругу инвесторов без выхода на открытую биржу.

Кроме того, в ходе обсуждений поднимаются идеи введения специальных инвестиционных счетов и проведения так называемого «народного IPO», предполагающего продажу небольших пакетов акций рядовым гражданам. Марчак заявляет, что цель этих шагов — превратить государственные компании в основу для создания полноценного рынка капитала в Украине, способствовать появлению новых инструментов и привлечь иностранные средства. Чиновница также не исключает в будущем создания структуры, подобной суверенному фонду, хотя и признает, что все эти инициативы являются лишь финальным этапом в длинной цепочке трансформации управления госсобственностью.

Распродажа «Приватбанка» через «Дию» и доля «Энергоатома»

Заявления о «народном IPO» уже приобретают вполне конкретные очертания в правительственных планах на 2026 год. Как стало известно из рабочих документов Кабмина, первым пилотным проектом такого формата должна стать продажа 7% акций государственного Приватбанка. Государство планирует реализовать более 51,5 млн акций по стартовой цене 300 грн за штуку, рассчитывая собрать около 18 млрд гривен. Торги хотят провести через приложение «Дія» исключительно для физических лиц — граждан Украины, с жестким лимитом инвестиций до 400 тысяч гривен на одного участника. Параллельно глава Министерства экономики Алексей Соболев ранее заявлял о готовности продать 25% акций НАЭК «Энергоатом» на международных рынках (SPO), что объективно потребует прямого привлечения европейских финансовых институтов.

Что стоит за этим заявлением

Намерения правительства устроить распродажу миноритарных долей государственных монополий под громким лозунгом IPO выглядят скорее как попытка срочно закрыть бюджетные дыры, чем как продуманная стратегия развития фондового рынка. Продажа небольших пакетов без передачи реального управленческого контроля вряд ли привлечет серьезных институциональных инвесторов, поскольку мажоритарным владельцем с правом вето останется неповороткий государственный аппарат.