Украина не выполнила все маяки новой программы МВФ в первом квартале

Правительство и парламент Украины не смогли своевременно выполнить ни один из трёх ключевых структурных ориентиров, запланированных на первый квартал 2026 года в рамках новой программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда. Основной причиной срыва договоренностей стали отказ депутатов голосовать за непопулярные налоговые инициативы и политические проволочки Кабмина с кадровыми назначениями. Об этом 31 марта сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Центр экономической стратегии.

Налоговый коллапс и политическая нерешительность

Согласно меморандуму, до конца марта Верховная Рада должна была принять комплексный пакет налоговых изменений. Он включал: отмену льготы по уплате НДС для упрощенной системы налогообложения, введение налога на доходы от цифровых платформ, налогообложение всех почтовых посылок, а также законодательное закрепление постоянного действия военного сбора.

Несмотря на жесткие сроки, Кабинет министров лишь 30 марта в спешке одобрил и направил в парламент три из четырёх законопроектов (касательно цифровых платформ, посылок и военного сбора). Наиболее проблемный документ — об уплате НДС для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) — вообще остался на стадии доработки. Поскольку структурные вехи МВФ требуют не просто разработки, а фактического принятия законов парламентом, эти обязательства официально считаются невыполненными. Более того, 10 марта Верховная Рада уже показательно провалила голосование по законопроекту № 14025 о налогообложении цифровых платформ: инициатива набрала лишь 168 голосов при необходимом минимуме в 226.

Отдельным препятствием стал законопроект о НДС. Согласно первоначальному плану Министерства финансов, обязательная регистрация в качестве плательщика НДС для предприятий, работающих по упрощенной системе, должна была вступить в силу для бизнеса с годовым доходом свыше 1 млн грн (с 1 января 2027 года). Однако после жесткой критики со стороны предпринимателей и успешной электронной петиции правительство отступило и подняло этот порог до 4 млн грн. На данный момент обновленный документ так и не был внесен в сессионный зал.

Кадровый паралич: таможня и государственные банки

Украина также не уложилась в сроки, установленные для ключевых институциональных реформ. Еще до конца февраля правительство должно было ужесточить процедуру назначения членов наблюдательных советов государственных банков, но этого не произошло.

Второй кадровый провал касается назначения нового главы Государственной таможенной службы (ГТС) по итогам прозрачного конкурса, срок которого истек в марте. По словам председателя конкурсной комиссии Куньйо Микурии, финалисты уже определены: по результатам голосования комиссия представила в Министерство финансов кандидатуры Руслана Даменцова и Ореста Мандзия. Теперь Минфин обязан внести предложение по одному из кандидатов на рассмотрение правительства.

Игнорируемый меморандум: что ещё не сделало правительство

Помимо жестких структурных ориентиров, правительство проигнорировало целый ряд других текущих обязательств перед кредиторами. Среди невыполненных обязательств:

Утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) для будущего главы Таможенной службы (крайний срок — до конца февраля 2026 года).

Представление законопроекта об изменениях в управлении Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) — крайний срок до конца марта.

Публикация Минфином отчета о ходе реализации Национальной стратегии доходов (документ отсутствует на сайте ведомства по состоянию на конец марта).

Внесение законопроектов о секьюритизации и ипотечных облигациях, а также о внедрении вертикально интегрированной инфраструктуры рынков (их должны были принять ещё в феврале).

Заполнение вакантных должностей в Совете Национального банка Украины.

Назначение международно признанного финансового консультанта для подготовки к приватизации «Сенс Банка» и «Укргазбанка» (крайний срок — конец марта).

Правительство так и не отменило свое постановление о возобновлении независимой оценки наблюдательных советов.

Не представлен документ об интеграции управления государственными инвестициями в среднесрочное бюджетное планирование и управление фискальными рисками.

Среди положительных моментов эксперты отметили лишь то, что Кабмин воздержался от введения новых валютных и импортных ограничений, а также своевременно утвердил порядок разработки и мониторинга стратегий в сфере государственных инвестиций.

Параметры новой кредитной программы

Напомним, что 26 февраля 2026 года МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) на общую сумму 8,1 млрд долларов. Из-за затягивания войны это соглашение заменило предыдущую программу (открытую в марте 2023 года на 15,6 млрд долларов), по которой Киев успел получить девять траншей на 10,6 млрд долларов. Первый безусловный транш новой программы в размере 1,5 млрд долларов уже поступил в государственный бюджет. Однако получение следующего транша в размере 0,69 млрд долларов зависело именно от успешного выполнения налоговых и институциональных условий первого квартала.