НБУ готовит новые правила доступа к банковской тайне

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 марта 2026, 19:51 Читати українською

НБУ готовит новые правила доступа к банковской тайне

Национальный банк Украины разработал законопроект, который существенно изменит порядок раскрытия банковской тайны украинскими судами. Инициатива предусматривает введение специальных ограничений на доступ к конфиденциальной финансовой информации. Об этом сообщает «Экономическая правда» 31 марта.

Отголоски скандала с monobank

Первым о планах изменить законодательство заговорил глава Нацбанка Андрей Пышный. Это произошло во время его отчета в Верховной Раде по поводу резонансного инцидента с раскрытием банковской тайны клиентки monobank. Тогда Пышный призвал парламентариев поддержать будущие инициативы регулятора, публично апеллируя к европейскому вектору: «Попутно хочу еще раз поблагодарить вас за внимание к вопросу защиты банковской тайны и обратиться с просьбой поддержать законодательные инициативы, которые Национальный банк вскоре вынесет на ваше рассмотрение для усиления гарантий банковской тайны в рамках выполнения наших евроинтеграционных обязательств». Впрочем, никакой конкретики относительно сути «усиления гарантий» глава НБУ тогда не привел.

Судебные фильтры и право вето для иностранцев

Реальные детали законопроекта стали известны лишь из официального ответа пресс-службы НБУ на запрос журналистов. Документ предлагает внести изменения в Гражданско-процессуальный и Хозяйственно-процессуальный кодексы Украины (изменения не коснутся уголовного и административного судопроизводства). Изменения установят новые «правила» для принятия судами решений о доступе к той части банковской тайны, которая поступает в Нацбанк непосредственно от европейских регуляторов.

Ключевым нововведением является введение своего рода права вето для иностранных учреждений: главным условием раскрытия Национальным банком такой информации по решению украинского суда будет обязательное предварительное согласие самих европейских регуляторов.

Требования кредиторов в качестве официального обоснования

В настоящее время Нацбанк готовит текст документа для внесения в парламент с целью последующего голосования. Официальным поводом для ограничения доступа к данным называют необходимость приведения украинской нормативной базы в соответствие с нормами ЕС, в частности с Директивой 2013/36/ЕС. Этот шаг позиционируется как неотъемлемая часть обязательств Украины в рамках переговорного процесса о вступлении в Евросоюз. Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что принятие этого законопроекта является одним из прямых требований, зафиксированных в действующем меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Vell12 и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами