НБУ готовит новые правила доступа к банковской тайне

Отголоски скандала с monobank

Первым о планах изменить законодательство заговорил глава Нацбанка Андрей Пышный. Это произошло во время его отчета в Верховной Раде по поводу резонансного инцидента с раскрытием банковской тайны клиентки monobank. Тогда Пышный призвал парламентариев поддержать будущие инициативы регулятора, публично апеллируя к европейскому вектору: «Попутно хочу еще раз поблагодарить вас за внимание к вопросу защиты банковской тайны и обратиться с просьбой поддержать законодательные инициативы, которые Национальный банк вскоре вынесет на ваше рассмотрение для усиления гарантий банковской тайны в рамках выполнения наших евроинтеграционных обязательств». Впрочем, никакой конкретики относительно сути «усиления гарантий» глава НБУ тогда не привел.

Судебные фильтры и право вето для иностранцев

Реальные детали законопроекта стали известны лишь из официального ответа пресс-службы НБУ на запрос журналистов. Документ предлагает внести изменения в Гражданско-процессуальный и Хозяйственно-процессуальный кодексы Украины (изменения не коснутся уголовного и административного судопроизводства). Изменения установят новые «правила» для принятия судами решений о доступе к той части банковской тайны, которая поступает в Нацбанк непосредственно от европейских регуляторов.

Ключевым нововведением является введение своего рода права вето для иностранных учреждений: главным условием раскрытия Национальным банком такой информации по решению украинского суда будет обязательное предварительное согласие самих европейских регуляторов.

Требования кредиторов в качестве официального обоснования

В настоящее время Нацбанк готовит текст документа для внесения в парламент с целью последующего голосования. Официальным поводом для ограничения доступа к данным называют необходимость приведения украинской нормативной базы в соответствие с нормами ЕС, в частности с Директивой 2013/36/ЕС. Этот шаг позиционируется как неотъемлемая часть обязательств Украины в рамках переговорного процесса о вступлении в Евросоюз. Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что принятие этого законопроекта является одним из прямых требований, зафиксированных в действующем меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ).