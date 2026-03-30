Главное за понедельник: повышение налогов, дефицит валюты и украинская ИИ-модель
Правительство поддержало продление военного сбора и введение налогообложения посылок и цифровых услуг
30 марта 2026 года Кабинет Министров одобрил три законопроекта, разработанных Минфином. Министр Марченко пояснил: «Это часть системной работы правительства по детинизации экономики, обеспечению равных и справедливых условий конкуренции, а также необходимости финансирования ключевых потребностей государства в послевоенный период».
В марте дефицит валюты на межбанковском рынке вырос на 51% и приблизился к историческому максимуму
За четыре недели марта НБУ влил в рынок рекордные 4,4 млрд долларов — аналитик
Мировой индекс неопределенности превысил исторический максимум: хуже, чем COVID-19
Нефть резко дорожает после атаки хуситов на Израиль: цена на Brent уже достигла $115
Энергетический шок повлияет на курс гривны — НБУ
Индекс S&P 500 показал худший старт года в истории
Украинская модель искусственного интеллекта получила название
Более 136 тысяч граждан приняли участие в голосовании по выбору названия для первой национальной большой языковой модели (LLM), разработку которой ведут Министерство цифровой трансформации и компания «Киевстар». Согласно результатам опроса, победителем стал вариант «Сяйво».
