Главное за понедельник: повышение налогов, дефицит валюты и украинская ИИ-модель

Правительство поддержало продление военного сбора и введение налогообложения посылок и цифровых услуг

30 марта 2026 года Кабинет Министров одобрил три законопроекта, разработанных Минфином. Министр Марченко пояснил: «Это часть системной работы правительства по детинизации экономики, обеспечению равных и справедливых условий конкуренции, а также необходимости финансирования ключевых потребностей государства в послевоенный период».

В марте дефицит валюты на межбанковском рынке вырос на 51% и приблизился к историческому максимуму

За четыре недели марта НБУ влил в рынок рекордные 4,4 млрд долларов — аналитик

Мировой индекс неопределенности превысил исторический максимум: хуже, чем COVID-19

Нефть резко дорожает после атаки хуситов на Израиль: цена на Brent уже достигла $115

Энергетический шок повлияет на курс гривны — НБУ

Индекс S&P 500 показал худший старт года в истории

Украинская модель искусственного интеллекта получила название

Более 136 тысяч граждан приняли участие в голосовании по выбору названия для первой национальной большой языковой модели (LLM), разработку которой ведут Министерство цифровой трансформации и компания «Киевстар». Согласно результатам опроса, победителем стал вариант «Сяйво».