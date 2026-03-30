30 марта 2026, 8:00 Читати українською

В марте дефицит валюты на межбанке вырос на 51% и приблизился к историческому максимуму

Среднесуточный дефицит валюты на межбанке взлетел на 51% с $93,2 М до $140,6 М. Суммарный чистый дефицит валюты на межбанке по результатам марта может превысить $3 млрд, что станет историческим максимумом. Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Из-за похищения Венгрией $90 млн и 9 килограммов золота и роста курса доллара в марте вырос спрос на валюту.

Рост курса доллара

Доллар вырос как на межбанке с 43,21 до 43,84 грн (+1,5%), так и на наличном рынке с 43,40 до 44,10 грн (+1,6%). С начала года наличная гривна по отношению к доллару девальвировала на 3,9%.

Главным фактором движения явился рост доллара на мировых рынках и его переоценка при сдерживании НБУ стоимости евро. При этом на мировом рынке валютная пара EURUSD скорректировалась на 2,7%, после начала США и Израилем военной операции в Иране, и асимметричного ответа Ирана по Монархиям Персидского залива. Мировой капитал, и в первую очередь стран Ближнего Востока, ищет защиты в долларе плюс формируется значительный спрос на доллар как валюту для покупки нефтепродуктов.

За март бивалютная корзина (доллар 50% и евро 50%) на наличном рынке выросла на 0,6%, а с начала года — на 3%.

Что происходит на межбанке

На межбанке в марте торговая активность выросла на 13%. Оживление деловой активности после блекаутного и ледяного февраля было логичным и ожидаемым. Однако главным фактором стал растущий спрос на валюту, достигший пиковых отметок во второй половине месяца.

Из-за стремительного роста цен горючего, удобрений и другой продукции на мировых рынках и понимания продолжительности сделки в Иране, украинские импортеры активно покупали валюту. В свою очередь девальвация и ожидание ее продолжения привела к усилению спроса от покупателей и удержанию валюты со стороны продавцов.

Среднесуточный спрос на валюту за месяц вырос на 18% с $331,5 М до $391М (по доступным данным 1−26 марта, здесь и дальше). Это соразмерно с декабрьскими уровнями 2025 года.

Среднесуточное предложение выросло на 5% с $238,3 М до $250,3 М. Главным драйвером роста предложения были традиционно аграрии, которые под новый сезон и покупку удобрений, топлива, обеспечение выплат рабочих и другую подготовку заводили валюту.

Среднесуточный дефицит валюты на межбанке взлетел на 51% с $93,2 М до $140,6 М. Суммарный чистый дефицит валюты на межбанке по результатам марта может превысить $3 млрд, что станет историческим максимумом.

Наличный рынок

На наличном рынке в марте также зафиксировано оживление торговой активности (прирост более 34%). Активизировались как торговцы, так и покупатели. При этом фактором нервозности наличного рынка стала задержка и похищение украинских инкассаторов в Венгрии в начале месяца. Перевозку осуществлял единственный лицензированный в ЕС инкассатор Ощадбанк. Венгрией фактически было похищена 90 млн долларов в эквиваленте и 9 килограммов золота слитками. Эта нехватка предложения на рынке, а также рост курса доллара повлекли за собой усиленный спрос на валюту. Более того, НБУ дважды выходил с интервенциями наличной валюты, чтобы удовлетворить спрос и сбить рыночные спекуляции.

За месяц среднесуточное предложение наличной валюты выросло на 20,1% с $52,9 М до $63,5 М. А вот среднесуточный спрос взлетел на 41,4% от $77,6 М до $109,7 М.

В результате на наличном валютном рынке средний дефицит прыгнул на 87% с $24,7 М до $46,2 М. Это максимум с января 2025 года.

Суммарный чистый дефицит валюты на наличном рынке за март можно оценить на уровне $0,97 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
youknow
30 марта 2026, 11:14
«Угорщиною фактично було викрадено 90 млн доларів в еквіваленті та 9 кілограмів золота злитками.«-оу, а що так і не доказали походження🤔. діє теза: «відчуй себе в шкурі пересічного», коли банки блокують кошти громадян на невизначений термін по безглуздим причинам на кшталт «протидія тероризму»😆
