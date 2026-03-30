30 марта 2026, 16:21 Читати українською

Индекс S&P 500 показал худший старт года в истории

Американский фондовый рынок испытывает беспрецедентное давление со стороны продавцов. Индекс S&P 500 не только показал худший старт года в истории, но и движется к самому значительному месячному обвалу с сентября 2022 года. Главным драйвером падения стала массовая распродажа акций технологических гигантов, которые пробили критические уровни поддержки. Об этом свидетельствуют данные аналитических платформ Barchart и Finviz.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Хронология исторического падения индекса S&P 500

Американский рынок вошел в зону сильной турбулентности сразу после начала нового торгового года. Статистика первого квартала наглядно демонстрирует капитуляцию покупателей: из первых двенадцати торговых недель только три завершились в «зеленой» зоне. Мартовская динамика окончательно закрепила нисходящий тренд — на месячном графике индекса S&P 500 сформировалось самое значительное падение за последние три с половиной года, перечеркнув оптимистичные прогнозы аналитиков относительно мягкой коррекции.

Распродажа в секторе технологических гигантов

Главным бременем для рынка стал обвал так называемой «Великолепной семерки» (Magnificent 7) — группы крупнейших технологических корпораций США, которые ранее тянули индексы вверх, маскируя слабость остальных компаний. По последним данным, технологические гиганты фиксируют двузначные потери по сравнению со своими 52-недельными максимумами:

  • Microsoft: -34%
  • Скидка: -31%
  • Tesla: -25%
  • Alphabet (Google) и Amazon: по 20%
  • Nvidia: -19%
  • Apple: -12%

Технические индикаторы капитуляции

Нынешний обвал сопровождается пробоем долгосрочных технических и фундаментальных показателей, что свидетельствует о радикальном изменении настроений крупного капитала.

В частности, акции Microsoft впервые за более чем 13 лет закрылись ниже своей 200-недельной скользящей средней — ключевого индикатора глобального тренда. Падение ниже этой линии означает слом цикла роста, который длился более десятилетия. Похожая ситуация наблюдается у Meta, чьи котировки опустились ниже 200-дневной скользящей средней с наибольшим отклонением с кризисного 2022 года. Это свидетельствует об агрессивном и быстром выходе инвесторов из актива.

Показательна ситуация с Nvidia. Впервые за более чем 10 лет компания торгуется на уровне или даже чуть ниже среднего показателя S&P 500 по прогнозируемому P/E (отношение цены акции к ожидаемой прибыли). Практически это означает, что рынок полностью лишил компанию премийной надбавки: теперь инвесторы оценивают перспективы вчерашнего лидера гонки ИИ не лучше, чем перспективы обычного представителя американского бизнеса.

Надувание пузыря ИИ и макроэкономическое давление

Нынешняя коррекция является следствием резкого столкновения завышенных ожиданий Уолл-стрит с макроэкономической реальностью. В течение последних лет капитализация «Великолепной семерки» раздувалась благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта. Однако сейчас институциональные инвесторы требуют от корпораций четких доказательств финансовой окупаемости многомиллиардных капиталовложений в дата-центры и алгоритмы, которых компании пока не способны предоставить в ожидаемом объеме.

Параллельно на рынок давит отсутствие «дешёвых денег». Упорная инфляция вынуждает центральные банки удерживать высокие процентные ставки, что ограничивает возможности для кредитования и расширения бизнеса. Осознав переоцененность технологического сектора (где мультипликаторы местами напоминали времена «доткомовского пузыря»), фонды начали массово фиксировать прибыль и переводить ликвидность в более консервативные инструменты.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфина»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
