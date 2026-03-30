30 марта 2026, 15:11

Энергетический шок повлияет на курс гривны — НБУ

Эскалация вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и стремительное подорожание энергоносителей создают серьезные угрозы для украинской экономики. Рост стоимости импортного топлива неизбежно вызовет повышенный спрос на иностранную валюту, что усилит давление на курс гривны и международные резервы. Чтобы удержать ситуацию под контролем, Национальный банк Украины приостановил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Об этом свидетельствуют итоги заседания Комитета по денежно-кредитной политике (КДП) НБУ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Энергетический шок и валютный спрос

Лейтмотивом мартовской дискуссии в НБУ стал внешний фактор — война в странах Персидского залива. Хотя в начале года фактическая инфляция в Украине соответствовала прогнозам (7,6% в феврале), в начале марта баланс рисков резко ухудшился.

Как отметил один из членов КМП, энергоносители (нефть, газ, топливо) занимают чрезвычайно значительную долю в общем объеме украинского импорта. Резкий скачок мировых цен на эти ресурсы означает, что украинскому бизнесу понадобится гораздо больше долларов и евро для закупки того же объема топлива. Это автоматически будет стимулировать дополнительный спрос на иностранную валюту на межбанке, что напрямую усилит давление на обменный курс гривны и будет истощать международные резервы Нацбанка.

Последствия инфляции: от логистики до продуктов

Последствия геополитического кризиса не ограничиваются только валютным рынком. Участники комитета выделили несколько параллельных угроз для украинских потребителей:

  • Эффект домино: подорожание нефтепродуктов и газа из-за прямых и косвенных последствий быстро отразится на стоимости широкого спектра товаров и услуг в Украине.
  • Аграрные риски: осложнения с логистикой в Ормузском проливе, через который транспортируются удобрения, окажут дополнительное давление на производственные затраты фермеров, что в конечном итоге приведет к удорожанию продуктов питания.
  • Укрепление позиций рф: рост цен на энергоносители увеличивает финансовую способность россии продолжать войну, что усугубляет негативные последствия для экономики Украины (в частности, из-за разрушения инфраструктуры и дефицита рабочей силы).

Ситуация осложняется тем, что война на Ближнем Востоке отвлекает внимание международного сообщества от Украины, а график поступления финансовой помощи уже сдвигается по сравнению с ожиданиями Нацбанка.

Решение НБУ: ставка 15% остается в силе

Учитывая усиление инфляционных рисков, ухудшение настроений населения и рост спроса на валюту, все 11 членов Комитета по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 15% годовых.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
BatonUA
BatonUA
30 марта 2026, 15:36
І цей самий НБУ, який каже, що валюта буде в дефіциті, понижую курс долара. Це ринкові дії?
