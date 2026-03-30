За четыре недели марта НБУ залил на рынок рекордные $4,4 млрд — аналитик

Из-за значительного роста дефицита валюты межбанка и наличного рынка только за 4 недели марта НБУ залил на рынок рекордные $4,4 млрд. Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Интервенции НБУ

По словам Шевчишина, три недели подряд НБУ заливает более $1 млрд в рынок. За последнюю неделю — $1,27 млрд.

«Всего за март можем выйти на интервенции в $4,65 млрд, что будет самым большим уровнем с декабря 2024 года, когда был зафиксирован исторический максимум — $5,2 млрд», — подытожил Шевчишин.