30 марта 2026, 17:22 Читати українською

Украинская ИИ-модель получила название

Более 136 тысяч граждан приняли участие в выборе названия для первой национальной крупной языковой модели (LLM), разработку которой ведут Министерство цифровой трансформации и компания «Киевстар». Согласно результатам опроса, победителем стал вариант «Сяйво». Об этом сообщает Минцифры 30 марта.

Более 136 тысяч граждан приняли участие в выборе названия для первой национальной крупной языковой модели (LLM), разработку которой ведут Министерство цифровой трансформации и компания «Киевстар».

Подробности отбора и результаты

В финальный этап конкурса прошли 10 вариантов названий, прошедших предварительный отбор. Главным условием для утверждения кандидатов была их уникальность: идеи должны были быть полностью оригинальными, не содержать плагиата и не нарушать чужих прав интеллектуальной собственности. В итоге наибольшую поддержку пользователей получило название «Сяйво», за которое отдали 22 601 голос.

Заявленные области применения алгоритма

Инициаторы проекта позиционируют свою разработку как универсальный инструмент. Заявляется, что «Сяйво» будет внедряться в государственные сервисы, бизнес-среду, сферу образования и оборонный сектор. Разработчики утверждают, что национальная языковая модель поможет быстрее обрабатывать информацию, автоматизировать рутинные процессы, а также станет основой для создания новых цифровых продуктов.

Бюджеты и технологические реалии

По данным профильных ИТ-изданий, работа над украинским LLM активно ведется с прошлого года, а его открытое бета-тестирование запланировано на конец весны 2026 года. Представители «Киевстара» ранее оценивали стоимость реализации этого проекта в сумму от 1,5 до 2 миллионов долларов.

На фоне многомиллиардных инвестиций глобальных технологических корпораций в разработку искусственного интеллекта такой бюджет выглядит крайне скромным. Это дает основания аналитикам рынка предполагать, что «Сяйво» не является полностью самостоятельной архитектурой, разработанной с нуля, а скорее дообучением уже существующих открытых моделей (вроде Llama от Meta) на украиноязычных массивах данных. Кроме того, геймификация процесса создания ИИ (в частности, розыгрыш смартфонов и подписок на телевидение среди авторов названий-финалистов в приложении «Дія») указывает на то, что в настоящее время проект сопровождается активной маркетинговой кампанией, которая больше напоминает классический PR, чем строгую разработку инфраструктурного продукта.

Почему это важно

Создание локальной языковой модели публично позиционируется как шаг к цифровой автономии, однако практическая целесообразность и надежность продукта вызывают обоснованный скептицизм. Интеграция нейросети с относительно небольшим бюджетом разработки в критические сферы — особенно в оборону и государственные реестры — несет серьезные риски в отношении безопасности данных и достоверности машинного анализа (так называемых «галлюцинаций» ИИ). На данный момент инициатива выглядит скорее как попытка ведомств и корпоративного сектора капитализировать глобальный хайп вокруг искусственного интеллекта. Настоящим маркером успеха для «Сяйва» станет способность алгоритма стабильно и безопасно функционировать в условиях реальных государственных нагрузок без утечек конфиденциальной информации и сбоев.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 3

TAN72
30 марта 2026, 17:32
Северное😂
Мордехай Шнеерсоненко
30 марта 2026, 18:43
Как может 136 тысяч гоев решать вопрос государственной важности с таким малым коэффициентом
Мордехай Шнеерсоненко
30 марта 2026, 18:44
Надо было назвать Украинский ИИ УЕ Гой!
