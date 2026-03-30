Правительство поддержало продолжение военного сбора и налогообложения посылок и цифровых услуг

30 марта 2026 года Кабинет Министров одобрил три законопроекта, разработанных Минфином. Об этом написал министр финансов Сергей Марченко.

О каких законопроектах идет речь

урегулирование налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и введение международного обмена информацией (DAC7);

налогообложение международных посылок начиная с 0 евро;

продолжение действия военного сбора после завершения военного положения.

Это часть системной работы Правительства для детенизации экономики, обеспечения равных и справедливых условий конкуренции, а также необходимость финансирования ключевых потребностей государства в послевоенный период.

Вопросы налогообложения цифровых платформ и международных посылок мы прорабатывали в тесном диалоге с бизнесом, профильными ассоциациями и экспертами. Проведены десятки консультаций, по результатам которых учтен ряд конструктивных предложений. Сегодня есть консолидированная позиция относительно необходимости внедрения прозрачных и предполагаемых правил. Такие изменения являются частью выполнения Украиной своих обязательств в рамках евроинтеграционного курса", — отметил Марченко.

Изменения в Налоговый кодекс и закон о банках по цифровым платформам

Законопроекты предусматривают введение в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, в соответствии со стандартами ОЭСР и Директивой Е С DAC 7.

Предлагается ввести простой и понятный налогооблагаемый механизм для физических лиц, получающих доходы через цифровые платформы. Ставка налога на доходы физических лиц будет составлять 5% (вместо действующей 18%).

При этом налоговым агентом будет выступать сама платформа, что значительно упрощает администрирование для граждан. Важно, что разовые, некоммерческие продажи личных вещей не будут облагаться налогом, если годовой доход от таких операций не превышает 2 тысячи евро. Это соответствует практикам, применяемым в ЕС. Такой подход одновременно уменьшает налоговую нагрузку для самозанятых лиц, стимулирует добровольное декларирование доходов и способствует детенизации. Участники рынка цифровых платформ публично поддерживают введение единых правил и отмечают, что это повысит доверие к рынку и обеспечит более предполагаемую регуляторную среду. Предложенные изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Снижение лимита налогообложения международных отправлений

В настоящее время импорт товаров в посылках до 150 евро не облагается НДС, что создает неравные конкурентные условия: украинские производители и ритейл работают с налоговой нагрузкой, тогда как иностранные продавцы фактически получают ценовое преимущество.

Предложенные изменения предполагают применение НДС к таким товарам вне зависимости от их стоимости по модели, уже действующей в странах Европейского Союза. НДС будет начисляться автоматически и включаться в стоимость товара еще на этапе покупки на электронной платформе. В то же время, сохраняется освобождение от налогообложения для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро (личные вещи и подарки). Реализация этих изменений позволит выровнять условия конкуренции, уменьшить объемы «серого» импорта. Активно работаем с причастными к этому процессу операторами для обеспечения максимально удобного для граждан сервиса.

Изменения должны вступить в действие с 2027 года.

Продолжение военного сбора

Продолжение действия военного сбора после завершения военного положения является вынужденным шагом, вызванным войной. Это решение обусловлено тем, что потребности сектора безопасности и обороны будут оставаться значительными, а также необходимостью финансирования восстановления страны. По последним оценкам, потребность в восстановлении Украины составляет около $588 млрд.

Законопроекты направлены на формирование справедливой налоговой среды, уменьшение «серого» сектора экономики и гармонизацию украинского законодательства с ЕС. Это также важный сигнал для международных партнеров относительно последовательности Украины в проведении реформ и макрофинансовой стабильности.

Законопроект о НДС для части ФЛП сейчас находится на стадии согласования и доработки с ЦОИВ и будет вынесен на одобрение уже в ближайшее время.