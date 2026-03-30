Правительство поддержало продолжение военного сбора и налогообложения посылок и цифровых услуг

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
30 марта 2026, 13:23 Читати українською

Правительство поддержало продолжение военного сбора и налогообложения посылок и цифровых услуг

30 марта 2026 года Кабинет Министров одобрил три законопроекта, разработанных Минфином. Об этом написал министр финансов Сергей Марченко.

30 марта 2026 года Кабинет Министров одобрил три законопроекта, разработанных Минфином.
О каких законопроектах идет речь

  • урегулирование налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и введение международного обмена информацией (DAC7);
  • налогообложение международных посылок начиная с 0 евро;
  • продолжение действия военного сбора после завершения военного положения.

Это часть системной работы Правительства для детенизации экономики, обеспечения равных и справедливых условий конкуренции, а также необходимость финансирования ключевых потребностей государства в послевоенный период.

Вопросы налогообложения цифровых платформ и международных посылок мы прорабатывали в тесном диалоге с бизнесом, профильными ассоциациями и экспертами. Проведены десятки консультаций, по результатам которых учтен ряд конструктивных предложений. Сегодня есть консолидированная позиция относительно необходимости внедрения прозрачных и предполагаемых правил. Такие изменения являются частью выполнения Украиной своих обязательств в рамках евроинтеграционного курса", — отметил Марченко.

Изменения в Налоговый кодекс и закон о банках по цифровым платформам

Законопроекты предусматривают введение в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, в соответствии со стандартами ОЭСР и Директивой Е С DAC7.

Предлагается ввести простой и понятный налогооблагаемый механизм для физических лиц, получающих доходы через цифровые платформы. Ставка налога на доходы физических лиц будет составлять 5% (вместо действующей 18%).

При этом налоговым агентом будет выступать сама платформа, что значительно упрощает администрирование для граждан. Важно, что разовые, некоммерческие продажи личных вещей не будут облагаться налогом, если годовой доход от таких операций не превышает 2 тысячи евро. Это соответствует практикам, применяемым в ЕС. Такой подход одновременно уменьшает налоговую нагрузку для самозанятых лиц, стимулирует добровольное декларирование доходов и способствует детенизации. Участники рынка цифровых платформ публично поддерживают введение единых правил и отмечают, что это повысит доверие к рынку и обеспечит более предполагаемую регуляторную среду. Предложенные изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Снижение лимита налогообложения международных отправлений

В настоящее время импорт товаров в посылках до 150 евро не облагается НДС, что создает неравные конкурентные условия: украинские производители и ритейл работают с налоговой нагрузкой, тогда как иностранные продавцы фактически получают ценовое преимущество.

Предложенные изменения предполагают применение НДС к таким товарам вне зависимости от их стоимости по модели, уже действующей в странах Европейского Союза. НДС будет начисляться автоматически и включаться в стоимость товара еще на этапе покупки на электронной платформе. В то же время, сохраняется освобождение от налогообложения для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро (личные вещи и подарки). Реализация этих изменений позволит выровнять условия конкуренции, уменьшить объемы «серого» импорта. Активно работаем с причастными к этому процессу операторами для обеспечения максимально удобного для граждан сервиса.

Изменения должны вступить в действие с 2027 года.

Продолжение военного сбора

Продолжение действия военного сбора после завершения военного положения является вынужденным шагом, вызванным войной. Это решение обусловлено тем, что потребности сектора безопасности и обороны будут оставаться значительными, а также необходимостью финансирования восстановления страны. По последним оценкам, потребность в восстановлении Украины составляет около $588 млрд.

Законопроекты направлены на формирование справедливой налоговой среды, уменьшение «серого» сектора экономики и гармонизацию украинского законодательства с ЕС. Это также важный сигнал для международных партнеров относительно последовательности Украины в проведении реформ и макрофинансовой стабильности.

Законопроект о НДС для части ФЛП сейчас находится на стадии согласования и доработки с ЦОИВ и будет вынесен на одобрение уже в ближайшее время.

Роман Мирончук
Источник: Минфин
Комментарии - 35

EconomistPetya
EconomistPetya
30 марта 2026, 13:46
Все понимают что это необходимость во время войны для поддержки обороноспособности страны. Правильное решение.
Kitytik
Kitytik
30 марта 2026, 14:39
Ні, це обкрадання народу. Якщо так потрібно гроші,то потрібно скасувати виділення грошей на уже окуповані території. Також скоротити велику кількість чиновників, так як населення зараз добре якщо є зоча б 25 млн.
Moonlighter
Moonlighter
30 марта 2026, 14:46
Не звертай уваги, цей чувак сидить у Польщі, тому йому байдуже, що тут буде, він уже не повернеться.
Lesya31
Lesya31
30 марта 2026, 14:54
І саме страшне що таких вир-ків тьма. Саме вони війну розпалюють, і підняття податків (
NicolaZnow
NicolaZnow
30 марта 2026, 16:31
То може час і Вам пройти ВЛК і приєднатись до лав ЗСУ?
EconomistPetya
EconomistPetya
30 марта 2026, 15:29
Не время этим заниматься во время войны. После войны, да. Вот недавно Зеленский упомянул, что хочет перенять опыт Хавьера Миллея.

У нас все будет после нашей победы. Сейчас нужно затянуть пояса и всем работать на победу, в том числе и платить повышенные налоги. Иначе прийдут буряты и будете другую песенку петь, но таким как вы не понять. Чемодан-Вокзал-расия.
kadaad1988
kadaad1988
30 марта 2026, 15:59
Ну так пусть зеленая помойка затянет свои пояса, пояса депутатов-дармоедов всех уровней, пояса чинуш, судей, прокуроров, набсоветов, ликвидирует бесполезные сап и набу, на которые из бюджета ушли миллиарды, а результатов ноль!
Евгений Петров
Евгений Петров
30 марта 2026, 16:33
25? меньше 20
Евгений Петров
Евгений Петров
30 марта 2026, 16:33
Люди просто жить хотят а не умирать за помойку

https://tsn.ua/ru/exclusive/minus-million-ezhegodno-demograf-ozvuchil-shokiruyuschie-tempy-sokrascheniya-naseleniya-ukrainy-3019670.html
1Venger2
1Venger2
30 марта 2026, 13:50
Більше треба роздавати грошей свириденко… Ідіоти при владі системно знищують країну. Тепер всі будуть під контролем. Захотів продати на олх, заплати податок або штраф, захотів купити щось не в аврорі - плати більше на 30%. Вічне ярмо з військовим збором. Всі ці дибільні закони результат просраних реформ від влади. Ті, хто завозить товар через корумповану митницю задоволені. Тепер люди куплять китайський ширпотреб з нормальною націнкою, бо в китаї вже буде не вигідно… А імпортери дадуть хабар митнику, і будуть щасливими!!! Бо ця структура ніколи не буде реформована.
Moonlighter
Moonlighter
30 марта 2026, 13:50
Зараз би послухати півнів, котрі декілька останніх місяців тут горлопанили, що це все видгадки Железняка і рашиське іпсо.
Rodion21
Rodion21
30 марта 2026, 14:30
Навіщо нам «євроінтеграційний курс» , європейськi податки та практики, якщо Україну в Європу ніколи не візьмуть ?
Бо в першу чергу треба не збiльшувати податки, а перестати красти з бюджету вже зiбранi …
Lesya31
Lesya31
30 марта 2026, 14:56
«євроінтеграційний курс» - це як морковка на морді віслюка, гляньте на турків, навіть вони зрозуміли. А тут свої просувають цю «радість» за єврогроші, нав’язуючи кредити на україну, піднімаючи податки.
BigBend
BigBend
30 марта 2026, 15:44
Русня, ви зі своїми казками «не візьмуть» ще з часів безвізу викликає те лише сміх. Убога недонація русаків, якім нічим зайнятись, крім Україною.
Kitytik
Kitytik
30 марта 2026, 15:56
Ніхто не візьме в ЄС настільки корумповану країну , де у чоловіків (скоро і у жінок) прав менше,ніж в дворових собак. Їм вигідні ми тільки як «щит».
BigBend
BigBend
30 марта 2026, 17:35
Що заважає щитом бути в ЄС? Рівень корупції багатьох європейських країн був вищий під час всиупу, так що мимо, русаки.
ccc2013
ccc2013
30 марта 2026, 14:33
Всі навкруги вороги та зрадники)))
getup
getup
30 марта 2026, 14:58
Вопросы есть?.. Всё понятно…
zevs1
zevs1
30 марта 2026, 15:42
Очень бы хотелось увидеть в случае увольнения из Кабмина что стоит Марченко на открытом рынке труда кто его возьмёт на работу с его способностями, пусть построит собственный реальный бизнес в Украине в тех условиях которые сам создал.
Реально человек ни разу ничего сам не построил даже собачьей будкки и в Кабмине все такие кадры.
kadaad1988
kadaad1988
30 марта 2026, 16:01
Надеюсь сборище зеленой погани в зраде снова получит средний палец на голосовании за эти «законы».
NicolaZnow
NicolaZnow
30 марта 2026, 16:35
Мені цікаво як китайські платформи будуть повертати ПДВ?)
JWT
JWT
30 марта 2026, 16:39
Ніяк, це «мита трампа» тільки Ukrainian edition. ПДВ платять кінцеві споживачі.
NicolaZnow
NicolaZnow
30 марта 2026, 16:42
Кінцеві споживачі платять КНР …
JWT
JWT
30 марта 2026, 16:44
Кінцевий споживач платить двічі, і в КНР і в Україні. В КНР те, що купив на їх маркетплейсі, в Україні при отриманні посилки (мито та податки).
NicolaZnow
NicolaZnow
30 марта 2026, 16:52
Ви читали що написано в новині?

«Запропоновані зміни передбачають застосування ПДВ до таких товарів незалежно від їх вартості за моделлю, яка вже діє в країнах Європейського Союзу. ПДВ нараховуватиметься автоматично і включатиметься у вартість товару ще на етапі покупки на електронній платформі.»

Ще на етапі покупки ПДВ буде включено в ціну товару. Питання як держава отримає це ПДВ з китайської платформи, якщо для цього потрібно, як мінімум, договор з платформою, хоча скоріше потрібно їхати в Китай і домовлятися з Сі
JWT
JWT
#
Вибачаюсь, гадаю, що це буде на кшталт «Податку на Google», який вже працює.
NicolaZnow
NicolaZnow
#
Так для цього договір потрібен … Спочатку договір, а потім пропозиція в законопроект, а не навпаки)
Евгений Петров
Евгений Петров
#
Самое ржачное что я встречал Ахметова, который плакался что хочет жить после 60 лет

поздадержаться в это мире, но время неумолимо

и Ахметова тоже вытрут из этой реальности.


JWT
JWT
#
«Продовження дії військового збору після завершення воєнного стану» а це завершення зараз з нами в одній кімнаті?
NicolaZnow
NicolaZnow
#
В них окрема кімната. Для своїх цього стану не існує …
JWT
JWT
30 марта 2026, 16:42
При цьому податковим агентом виступатиме сама платформа, що значно спрощує адміністрування для громадян. Важливо, що разові, некомерційні продажі особистих речей не підлягатимуть оподаткуванню, якщо річний дохід від таких операцій не перевищує 2 тисячі євро.

Я правильно розумію, що для того, щоб виконати ці дві умови одночасно умовний OLX отримає доступ до всіх моїх надходжень за рік?
Kitytik
Kitytik
30 марта 2026, 16:47
Вони напевно зроблять вертфікацію через дію.Але угода має бути підтверджена,а без олх доставки доказати ,що була продажа нереально.Ніхто не буде читати переписки. На пром для фопів потрібно підписувати угоду через Вчасно з 26 року.
Евгений Петров
Евгений Петров
30 марта 2026, 16:51
Из украины в 17 году выехали даже те кому было 53 года на тот момент

а 53 это мягко говоря не молодой возраст

щас они болтаются в районе 65 ти никто их не увольняет

я их понимаю, никто не хочет собирать бутылки под атб

особенно если тебе больше 51

Евгений Петров
Евгений Петров
#
Https://www.youtube.com/@%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B8%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0

вот их канал
sky9
sky9
30 марта 2026, 18:38
С 2014, или с какого там, платим по 5% процентов военного сбора, а армия как была голой, так и осталась, при этом со всех щелей ноют и выпрашивают донаты
