30 марта 2026, 14:16 Читати українською

Нефть резко дорожает после атаки хуситов на Израиль: Brent уже $115

Цены на нефть продолжили рост в понедельник после того, как йеменские хуситы в выходные атаковали Израиль. Об этом сообщает Reuters.

Торги на бирже

Фьючерсы на сырую нефть Brent подорожали на $2,43, или 2,16%, до $115 за баррель после роста на 4,2% в пятницу.

Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на $1,86, или 1,87%, до $101,50 за баррель после роста на 5,5% во время предыдущей сессии.

Что говорят аналитики

Цены на нефть продолжили рост в понедельник, причем Brent следует к рекордному месячному росту, после того как йеменские хуситы начали свои первые атаки на Израиль в минувшие выходные, усиливая войну между США и Израилем с Ираном на Ближнем Востоке.

Читайте: Саудовская Аравия развернула перекачку нефти через пустыню

«Рынок практически отверг перспективу завершения войны путем переговоров, несмотря на заявления Трампа о „прямых и косвенных“ контактах с Ираном, и готовится к резкой эскалации военных действий, что является сильным сигналом для сырой нефти, с огромной неопределенностью по времени и результату», — сказала основательница компании на анализе рынка.

Цена на нефть Brent выросла на 59% этого месяца, что является самым стремительным месячным скачком, большим, чем рост, который наблюдался во время войны в Персидском заливе 1990 года.

«Конфликт больше не сосредоточен в Персидском заливе и вокруг Ормузского пролива, а теперь распространяется на Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив — один из важнейших в мире узлов для транспортировки нефти и нефтепродуктов», — отмечают аналитики JP Morgan.

По данным аналитической фирмы Kpler, на прошлой неделе экспорт саудовской нефти, перенаправленный из заблокированного Ираном Ормузского пролива в порт Янбу в Красном море, достиг 4,658 миллиона баррелей в день.

По мнению аналитиков JP Morgan, если экспорт из Янбу будет нарушен, саудовской нефти придется переориентироваться на египетский нефтепровод Суэц-Средиземное море (SUMED).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

Lesya31
Lesya31
30 марта 2026, 14:57
Трамп і друзі добре заробили на розв’язаних війнах, зараз скажуть «нунєсмаглі», і спокійно з мільярдами жити будуть, як і наш нарик в єврозамках ((
KingSalmon
KingSalmon
30 марта 2026, 16:37
Годі годувати нафтові країни.
Треба пересідати на електромобілі
qbik
qbik
30 марта 2026, 17:19
Нафта — це не лише пальне. Весь пластик, поліетилен і т.д. із нафти
