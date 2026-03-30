Цены на нефть продолжили рост в понедельник после того, как йеменские хуситы в выходные атаковали Израиль. Об этом сообщает Reuters.
Нефть резко дорожает после атаки хуситов на Израиль: Brent уже $115
Торги на бирже
Фьючерсы на сырую нефть Brent подорожали на $2,43, или 2,16%, до $115 за баррель после роста на 4,2% в пятницу.
Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на $1,86, или 1,87%, до $101,50 за баррель после роста на 5,5% во время предыдущей сессии.
Что говорят аналитики
Цены на нефть продолжили рост в понедельник, причем Brent следует к рекордному месячному росту, после того как йеменские хуситы начали свои первые атаки на Израиль в минувшие выходные, усиливая войну между США и Израилем с Ираном на Ближнем Востоке.
«Рынок практически отверг перспективу завершения войны путем переговоров, несмотря на заявления Трампа о „прямых и косвенных“ контактах с Ираном, и готовится к резкой эскалации военных действий, что является сильным сигналом для сырой нефти, с огромной неопределенностью по времени и результату», — сказала основательница компании на анализе рынка.
Цена на нефть Brent выросла на 59% этого месяца, что является самым стремительным месячным скачком, большим, чем рост, который наблюдался во время войны в Персидском заливе 1990 года.
«Конфликт больше не сосредоточен в Персидском заливе и вокруг Ормузского пролива, а теперь распространяется на Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив — один из важнейших в мире узлов для транспортировки нефти и нефтепродуктов», — отмечают аналитики JP Morgan.
По данным аналитической фирмы Kpler, на прошлой неделе экспорт саудовской нефти, перенаправленный из заблокированного Ираном Ормузского пролива в порт Янбу в Красном море, достиг 4,658 миллиона баррелей в день.
По мнению аналитиков JP Morgan, если экспорт из Янбу будет нарушен, саудовской нефти придется переориентироваться на египетский нефтепровод Суэц-Средиземное море (SUMED).
