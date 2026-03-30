30 марта 2026, 10:55 Читати українською

Мировой индекс неопределенности превысил исторический максимум: хуже, чем COVID-19

Уровень глобальной экономической и политической тревоги достиг беспрецедентных масштабов. Мировой индекс неопределенности (World Uncertainty Index, WUI) взлетел до отметки свыше 106 000 пунктов, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений (с 1993 года). Этот показатель паники на рынках оказался хуже, чем во времена пандемии COVID-19, терактов 11 сентября, войны в Ираке и глобального финансового кризиса 2008 года, взятых вместе.

Абсолютный рекорд паники

Согласно опубликованному графику, динамика индекса (рассчитываемого на основе упоминаний о неопределенности в отчетах Economist Intelligence Unit) демонстрирует стремительный рост. В феврале 2026 года WUI достиг отметки свыше 105 000 (а по некоторым данным — 106 862) пунктов.

Для сравнения, предыдущие исторические максимумы на этом фоне выглядят почти незаметными:

  • Пандемия COVID-19 (2020 год): индекс едва превышал 50 000 пунктов.
  • Война в Ираке (2003 год): около 35 000 пунктов.
  • Террористические атаки 11 сентября (2001 год): около 25 000 пунктов.
  • Глобальный финансовый кризис (2008 год): уровень неопределенности был значительно ниже, чем при нынешнем скачке.

Основной фактор: глобальная торговая война и геополитика

Главным катализатором этого беспрецедентного скачка стала новая волна глобальных торговых войн. Возвращение Дональда Трампа к власти в США, радикальный пересмотр таможенных тарифов, разрушение выстроенных десятилетиями цепочек поставок и жесткий протекционизм вызвали шок среди мировых элит и бизнеса.

Ситуация усугубляется масштабным геополитическим кризисом: эскалацией войны на Ближнем Востоке (в частности, в Иране), блокированием ключевых морских торговых путей (Ормузского пролива) и угрозой прямого военного столкновения сверхдержав. Совокупность этих факторов создала «идеальный шторм», когда бизнес просто не в состоянии прогнозировать свои действия даже на ближайшие месяцы.

Почему это важно

Когда неопределенность достигает таких экстремальных значений, крупный капитал мгновенно нажимает на тормоза: корпорации приостанавливают набор сотрудников, отменяют инвестиции в новые проекты, а банки прекращают кредитование реального сектора. Мир входит в режим финансового выживания. Этот рекордный скачок объясняет все предыдущие аномалии на рынках в начале 2026 года: экстремальную распродажу акций, стремительный отток инвесторов в доллар как в самую ликвидную «тихую гавань», а также неконтролируемые скачки цен на нефть и золото. Глобальная экономика фактически замерла в ожидании самого мощного структурного шока 21-го века.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
