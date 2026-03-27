Главное через неделю, с 23 по 27 марта.
Главное за неделю: скачок инфляции, финмониторинг, дефицита дизеля не будет
ОВГЗ или доллар: при каком курсе валюта становится выгоднее
Резкий рост курса доллара в начале 2026 снова заставил украинских инвесторов выбирать между гривневыми инструментами и покупкой наличной валюты. Ключевым вопросом остается то, сможет ли доходность государственных облигаций перекрыть темпы девальвации национальной валюты. Об этом сообщает инвестиционная компания ICU.
ВВП Украины сократился на 1,2% по итогам двух месяцев 2026 года — Минэкономики
По оценкам Министерства экономики, за январь-февраль 2026 валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился примерно на 1,2%. Об этом во время часа вопросов правительству сообщил министр экономики Алексей Соболев.
Дешевая «Житомирка» и элитная Обуховская трасса: сколько обойдется дом под Киевом
После тяжелой для Киева зимы на рынке загородной недвижимости появились новые тенденции. Во-первых, нынешний сезон стартовал необычно рано. Во-вторых, киевляне меняют подходы к выбору загородной недвижимости. В третьих, ценники на дома растут. Минфин разбирался, что сейчас происходит на рынке загородной недвижимости Киева.
Совет освободил владельцев поврежденного жилья от оплаты коммунальных услуг
25 марта Верховная Рада приняла закон о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учета ущерба в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества.
Золото лихорадит: остается ли желтый металл защитным активом?
С началом военного конфликта в Иране стоимость золота снизилась более чем на 15%, что поставило под сомнение его статус «защитного актива». Но действительно ли золото перестало выполнять эту функцию? — Ответить на этот вопрос будет проще, если разобрать причины текущей динамики «золотых» цен.
Украине нужно $52 млрд: Минфин оценил потребности внешнего финансирования на 2026 год
Потребности Украины во внешнем финансировании остаются значительными — в 2026 году они составляют около $52 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов по итогам 16-го заседания Управляющего комитета Украинской платформы доноров.
Временную защиту в ЕС для украинцев могут продлить: какие решения обсуждают
В странах Европейского Союза начали новый этап дискуссий о возможном продолжении временной защиты для украинцев, вынужденных уехать из-за полномасштабной войны. Если решение будет принято, механизм Temporary Protection Directive может действовать уже шестой год подряд. В то же время в Брюсселе все чаще подчеркивают: формат этого продолжения может существенно измениться.
Тотальный контроль: финмониторинг ужесточил правила отчетности для банков и бизнеса
С февраля 2026 г. в Украине заработали новые жесткие правила финансового мониторинга. Государственная служба финансового мониторинга обязала банки и других субъектов первичного финмониторинга обязательно добавлять выписки по счетам клиентов в отчеты о подозрительных операциях. Кроме того, регулятор ввел групповой анализ клиентов, объединяя связанных лиц в единые схемы.
Самый ценовой шок с 1995 года: тарифы НКРЭКУ запустили неизбежное подорожание товаров на полках
Украинский реальный сектор экономики потерпел беспрецедентный ценовой удар. Из-за радикального повышения стоимости энергоресурсов индекс цен промышленных производителей продемонстрировал самый высокий месячный скачок с середины девяностых годов. Хотя официальная статистика пытается успокоить рынок, называя это временным «регуляторным» явлением, масштабные последствия для себестоимости товаров неизбежны.
Дефицита дизтоплива в Украине нет и не предполагается
Никакого дефицита дизтоплива в Украине нет и не предполагается. В течение марта объемы поставок проходят на уровне 2025 года. Об этом заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
«Новая почта» ищет банк для покупки на фоне падения доходов NovaPay
Почтово-логистическая группа Nova (Новая почта) готовится к поглощению одного из действующих украинских банков для масштабирования своей финансовой дочерней компании NovaPay. Экспансия в банковский сектор происходит на фоне ощутимого снижения чистой прибыли финкомпании и внезапного увольнения ее генерального директора.
Комментарии