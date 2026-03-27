Главное за неделю: скачок инфляции, финмониторинг, дефицита дизеля не будет

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2026, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: скачок инфляции, финмониторинг, дефицита дизеля не будет

Главное через неделю, с 23 по 27 марта.

Главное через неделю, с 23 по 27 марта.

ОВГЗ или доллар: при каком курсе валюта становится выгоднее

Резкий рост курса доллара в начале 2026 снова заставил украинских инвесторов выбирать между гривневыми инструментами и покупкой наличной валюты. Ключевым вопросом остается то, сможет ли доходность государственных облигаций перекрыть темпы девальвации национальной валюты. Об этом сообщает инвестиционная компания ICU.

ВВП Украины сократился на 1,2% по итогам двух месяцев 2026 года — Минэкономики

По оценкам Министерства экономики, за январь-февраль 2026 валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился примерно на 1,2%. Об этом во время часа вопросов правительству сообщил министр экономики Алексей Соболев.

Дешевая «Житомирка» и элитная Обуховская трасса: сколько обойдется дом под Киевом

После тяжелой для Киева зимы на рынке загородной недвижимости появились новые тенденции. Во-первых, нынешний сезон стартовал необычно рано. Во-вторых, киевляне меняют подходы к выбору загородной недвижимости. В третьих, ценники на дома растут. Минфин разбирался, что сейчас происходит на рынке загородной недвижимости Киева.

Совет освободил владельцев поврежденного жилья от оплаты коммунальных услуг

25 марта Верховная Рада приняла закон о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учета ущерба в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества.

Золото лихорадит: остается ли желтый металл защитным активом?

С началом военного конфликта в Иране стоимость золота снизилась более чем на 15%, что поставило под сомнение его статус «защитного актива». Но действительно ли золото перестало выполнять эту функцию? — Ответить на этот вопрос будет проще, если разобрать причины текущей динамики «золотых» цен.

Украине нужно $52 млрд: Минфин оценил потребности внешнего финансирования на 2026 год

Потребности Украины во внешнем финансировании остаются значительными — в 2026 году они составляют около $52 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов по итогам 16-го заседания Управляющего комитета Украинской платформы доноров.

Временную защиту в ЕС для украинцев могут продлить: какие решения обсуждают

В странах Европейского Союза начали новый этап дискуссий о возможном продолжении временной защиты для украинцев, вынужденных уехать из-за полномасштабной войны. Если решение будет принято, механизм Temporary Protection Directive может действовать уже шестой год подряд. В то же время в Брюсселе все чаще подчеркивают: формат этого продолжения может существенно измениться.

Тотальный контроль: финмониторинг ужесточил правила отчетности для банков и бизнеса

С февраля 2026 г. в Украине заработали новые жесткие правила финансового мониторинга. Государственная служба финансового мониторинга обязала банки и других субъектов первичного финмониторинга обязательно добавлять выписки по счетам клиентов в отчеты о подозрительных операциях. Кроме того, регулятор ввел групповой анализ клиентов, объединяя связанных лиц в единые схемы.

Самый ценовой шок с 1995 года: тарифы НКРЭКУ запустили неизбежное подорожание товаров на полках

Украинский реальный сектор экономики потерпел беспрецедентный ценовой удар. Из-за радикального повышения стоимости энергоресурсов индекс цен промышленных производителей продемонстрировал самый высокий месячный скачок с середины девяностых годов. Хотя официальная статистика пытается успокоить рынок, называя это временным «регуляторным» явлением, масштабные последствия для себестоимости товаров неизбежны.

Дефицита дизтоплива в Украине нет и не предполагается

Никакого дефицита дизтоплива в Украине нет и не предполагается. В течение марта объемы поставок проходят на уровне 2025 года. Об этом заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«Новая почта» ищет банк для покупки на фоне падения доходов NovaPay

Почтово-логистическая группа Nova (Новая почта) готовится к поглощению одного из действующих украинских банков для масштабирования своей финансовой дочерней компании NovaPay. Экспансия в банковский сектор происходит на фоне ощутимого снижения чистой прибыли финкомпании и внезапного увольнения ее генерального директора.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами