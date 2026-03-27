Главное за неделю: скачок инфляции, финмониторинг, дефицита дизеля не будет

Главное через неделю, с 23 по 27 марта.

ОВГЗ или доллар: при каком курсе валюта становится выгоднее

Резкий рост курса доллара в начале 2026 снова заставил украинских инвесторов выбирать между гривневыми инструментами и покупкой наличной валюты. Ключевым вопросом остается то, сможет ли доходность государственных облигаций перекрыть темпы девальвации национальной валюты. Об этом сообщает инвестиционная компания ICU.

ВВП Украины сократился на 1,2% по итогам двух месяцев 2026 года — Минэкономики

По оценкам Министерства экономики, за январь-февраль 2026 валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился примерно на 1,2%. Об этом во время часа вопросов правительству сообщил министр экономики Алексей Соболев.

Дешевая «Житомирка» и элитная Обуховская трасса: сколько обойдется дом под Киевом

После тяжелой для Киева зимы на рынке загородной недвижимости появились новые тенденции. Во-первых, нынешний сезон стартовал необычно рано. Во-вторых, киевляне меняют подходы к выбору загородной недвижимости. В третьих, ценники на дома растут. Минфин разбирался, что сейчас происходит на рынке загородной недвижимости Киева.

Совет освободил владельцев поврежденного жилья от оплаты коммунальных услуг

25 марта Верховная Рада приняла закон о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учета ущерба в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества.

Золото лихорадит: остается ли желтый металл защитным активом?

С началом военного конфликта в Иране стоимость золота снизилась более чем на 15%, что поставило под сомнение его статус «защитного актива». Но действительно ли золото перестало выполнять эту функцию? — Ответить на этот вопрос будет проще, если разобрать причины текущей динамики «золотых» цен.

Украине нужно $52 млрд: Минфин оценил потребности внешнего финансирования на 2026 год

Потребности Украины во внешнем финансировании остаются значительными — в 2026 году они составляют около $52 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов по итогам 16-го заседания Управляющего комитета Украинской платформы доноров.

Временную защиту в ЕС для украинцев могут продлить: какие решения обсуждают

В странах Европейского Союза начали новый этап дискуссий о возможном продолжении временной защиты для украинцев, вынужденных уехать из-за полномасштабной войны. Если решение будет принято, механизм Temporary Protection Directive может действовать уже шестой год подряд. В то же время в Брюсселе все чаще подчеркивают: формат этого продолжения может существенно измениться.

Тотальный контроль: финмониторинг ужесточил правила отчетности для банков и бизнеса