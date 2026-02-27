Главное за неделю: новая программа МВФ, «налог на OLX», инвестиции в золото

Новая программа с МВФ на $8,1 млрд: Украина согласовала жесткие налоговые обязательства

Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе расширенного финансирования (EFF) на $8,1 млрд. Среди ключевых требований — введение налогов на цифровые платформы, отмена льгот на импортные посылки до 150 евро, фиксация военного сбора на уровне 5% и отмена НДС-льгот для ФЛП с доходом более 4 млн грн с 2027 года. Эти меры должны увеличить поступления в бюджет и выполнить предварительные условия, включая принятие госбюджета-2026.

monobank полностью отменил комиссию на IBAN-переводы из собственных средств

monobank отменил комиссию 0,5% на IBAN-переводы свыше 10 000 грн — теперь операции бесплатны независимо от суммы. По словам Олега Гороховского, банк потеряет более 200 млн грн в год, но это шаг для повышения лояльности клиентов и конкурентоспособности. Изменения вступили в силу 23 февраля 2026 года.

Польский государственный банк развития официально заработает в Украине

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Польшей, позволяющее Bank Gospodarstwa Krajowego предоставлять в Украине кредиты, гарантии, гранты и техническую помощь правительству, общинам и бизнесу. Банк сможет выдавать средства в евро, долларах и других валютах, в частности на поддержку экспорта и восстановления. Ратификацию поддержали 261 депутат — это существенный шаг в расширении польско-украинского финансового сотрудничества.

ЕБРР резко ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год — всего 2,5%

Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз роста реального ВВП Украины на 2026 год вдвое — с 5% до 2,5% из-за продолжительности войны, энергетического кризиса, дефицита кадров и проблем в агросекторе. В 2025 году рост составил всего 2%, инфляция замедлилась до 7,4%. Банк допускает ускорение до 4% в 2027 году при условии стабилизации ситуации.

«Налог на OLX» — скандальный законопроект сняли с рассмотрения

Верховная Рада сняла с повестки дня правительственный законопроект № 14025 о налогообложении доходов на цифровых платформах (OLX, Rozetka, Glovo и т. д. ), известный как «налог на OLX». Документ предусматривал 5% налог на доходы свыше 2000 евро в год, но не набрал достаточно голосов и уже в третий раз снимается с рассмотрения. Действующая норма с 2010 года облагает налогом продажу движимого имущества по ставке 5% без новых льгот.

Банки уплатили в три раза больше налога на прибыль в январе — 9,4 млрд грн

В январе 2026 года банки перечислили в бюджет 9,4 млрд грн налога на прибыль — в три раза больше, чем годом ранее (3,4 млрд грн). При этом прибыль банков в январе составила лишь 10,12 млрд грн — самый низкий показатель за январь с 2023 года. Эксперты предполагают, что это авансовые платежи, а основной доход банков (73,7%) — процентные поступления.

Прямые иностранные инвестиции в Украину упали на 43,3% за 2025 год

По данным KPMG, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2025 году составил $2,279 млрд — на 43,3% меньше, чем в 2024 году ($4,018 млрд). В то же время рынок M&A вырос: заключено 63 сделки стоимостью более $5 млн каждая (+26% по количеству), с разглашенным объемом $1,2 млрд (+17%). Крупнейшие сделки — в агросекторе, ИТ и энергетике (MХП, «Киевстар», Bunge).

Промышленная инфляция ускоряется: цены производителей +11,2% за год

В январе 2026 года цены производителей промышленной продукции выросли на 3,5% по сравнению с декабрем, а в годовом измерении — на 11,2%, вернувшись к двузначным темпам после спада до 1,3% в сентябре 2025 года. Это свидетельствует о нестабильности и постепенном ускорении инфляции в промышленности с осени. Тренд может усиливать давление на экономику в условиях войны.

Украинцы активно покупают золото: Нацбанк показал статистику рынка металлов

Национальный банк раскрыл новые данные об операциях с банковскими металлами: в декабре 2025 года банки продали золота на сумму более $15 млн (3536,5 унций), а в январе 2026 года — на $11,4 млн (2411 унций). Обратный выкуп минимальный — всего сотни тысяч долларов. Тренд указывает на высокий спрос украинцев на золото как защитный актив без физической доставки.