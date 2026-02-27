Главное за неделю: новая программа МВФ, «налог на OLX», инвестиции в золото

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 февраля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: новая программа МВФ, «налог на OLX», инвестиции в золото

Главные финансовые новости за неделю 23−27 февраля.

Главные финансовые новости за неделю 23−27 февраля.

Новая программа с МВФ на $8,1 млрд: Украина согласовала жесткие налоговые обязательства

Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе расширенного финансирования (EFF) на $8,1 млрд. Среди ключевых требований — введение налогов на цифровые платформы, отмена льгот на импортные посылки до 150 евро, фиксация военного сбора на уровне 5% и отмена НДС-льгот для ФЛП с доходом более 4 млн грн с 2027 года. Эти меры должны увеличить поступления в бюджет и выполнить предварительные условия, включая принятие госбюджета-2026.

monobank полностью отменил комиссию на IBAN-переводы из собственных средств

monobank отменил комиссию 0,5% на IBAN-переводы свыше 10 000 грн — теперь операции бесплатны независимо от суммы. По словам Олега Гороховского, банк потеряет более 200 млн грн в год, но это шаг для повышения лояльности клиентов и конкурентоспособности. Изменения вступили в силу 23 февраля 2026 года.

Польский государственный банк развития официально заработает в Украине

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Польшей, позволяющее Bank Gospodarstwa Krajowego предоставлять в Украине кредиты, гарантии, гранты и техническую помощь правительству, общинам и бизнесу. Банк сможет выдавать средства в евро, долларах и других валютах, в частности на поддержку экспорта и восстановления. Ратификацию поддержали 261 депутат — это существенный шаг в расширении польско-украинского финансового сотрудничества.

ЕБРР резко ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год — всего 2,5%

Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз роста реального ВВП Украины на 2026 год вдвое — с 5% до 2,5% из-за продолжительности войны, энергетического кризиса, дефицита кадров и проблем в агросекторе. В 2025 году рост составил всего 2%, инфляция замедлилась до 7,4%. Банк допускает ускорение до 4% в 2027 году при условии стабилизации ситуации.

«Налог на OLX» — скандальный законопроект сняли с рассмотрения

Верховная Рада сняла с повестки дня правительственный законопроект № 14025 о налогообложении доходов на цифровых платформах (OLX, Rozetka, Glovo и т. д.), известный как «налог на OLX». Документ предусматривал 5% налог на доходы свыше 2000 евро в год, но не набрал достаточно голосов и уже в третий раз снимается с рассмотрения. Действующая норма с 2010 года облагает налогом продажу движимого имущества по ставке 5% без новых льгот.

Банки уплатили в три раза больше налога на прибыль в январе — 9,4 млрд грн

В январе 2026 года банки перечислили в бюджет 9,4 млрд грн налога на прибыль — в три раза больше, чем годом ранее (3,4 млрд грн). При этом прибыль банков в январе составила лишь 10,12 млрд грн — самый низкий показатель за январь с 2023 года. Эксперты предполагают, что это авансовые платежи, а основной доход банков (73,7%) — процентные поступления.

Прямые иностранные инвестиции в Украину упали на 43,3% за 2025 год

По данным KPMG, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2025 году составил $2,279 млрд — на 43,3% меньше, чем в 2024 году ($4,018 млрд). В то же время рынок M&A вырос: заключено 63 сделки стоимостью более $5 млн каждая (+26% по количеству), с разглашенным объемом $1,2 млрд (+17%). Крупнейшие сделки — в агросекторе, ИТ и энергетике (MХП, «Киевстар», Bunge).

Промышленная инфляция ускоряется: цены производителей +11,2% за год

В январе 2026 года цены производителей промышленной продукции выросли на 3,5% по сравнению с декабрем, а в годовом измерении — на 11,2%, вернувшись к двузначным темпам после спада до 1,3% в сентябре 2025 года. Это свидетельствует о нестабильности и постепенном ускорении инфляции в промышленности с осени. Тренд может усиливать давление на экономику в условиях войны.

Украинцы активно покупают золото: Нацбанк показал статистику рынка металлов

Национальный банк раскрыл новые данные об операциях с банковскими металлами: в декабре 2025 года банки продали золота на сумму более $15 млн (3536,5 унций), а в январе 2026 года — на $11,4 млн (2411 унций). Обратный выкуп минимальный — всего сотни тысяч долларов. Тренд указывает на высокий спрос украинцев на золото как защитный актив без физической доставки.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами