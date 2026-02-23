Впервые с момента запуска в 2017 году monobank сменил тарифы на IBAN-переводы. Теперь все платежи по реквизитам IBAN из собственных средств клиентов осуществляются без комиссии — независимо от суммы. Об этом написал Олег Гороховский в телеграмм-канале.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмена тарифов

«Раньше бесплатными были переводы до 10 000 грн. За операции свыше этой суммы взималась комиссия 0,5% с собственных средств клиента. Такой подход объяснялся тем, что на старте проекта крупные IBAN-платежи были одиночными, и тарифная модель формировалась под другую структуру трансакций. Теперь банк полностью отменил», — написал Гороховский.

По его словам, комиссия за крупные IBAN-переводы приносила банку более 200 млн грн в год. В то же время, в компании заявляют, что отказ от этого дохода — сознательное решение в пользу улучшения условий для клиентов и повышения конкурентности на рынке.

Новые условия вступили в силу сегодня и применяются ко всем IBAN-платежам из собственных средств клиентов.