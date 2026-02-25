Рада сняла с рассмотрения скандальный законопроект о «налоге на OLX»

Верховная Рада снова сняла с повестки дня правительственный законопроект № 14025 о налогообложении доходов с цифровых платформ, известный как «налог на OLX». Снова не хватило голосов. Об этом сообщает заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Сняли с повестки дня законопроект о налогообложении платформ», — написал Железняк.

Напомним

11 февраля Верховная Рада с третьей попытки сняла с повестки дня правительственный законопроект № 14025 о налогообложении доходов с цифровых платформ.

В конце лета Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий налогообложение продаж и услуг через Интернет. Новый налог будет взиматься по каждой операции на онлайн-платформах.

Законопроект № 14025, внесенный премьером Свириденко, обяжет всех совершеннолетних пользователей цифровых платформ декларировать доходы. Речь идет о OLX, Rozetka, Glovo, Airbnb, Amazon, Etsy, Uklon, Bolt, Preply, Upwork и других сервисах.

Позиция Гетманцева

Глава Налогового комитета Гетманцев заявил, что действующая с 2010 года норма предусматривает налогообложение доходов от продажи имущества физическими лицами, включая подержанные вещи. Для урегулирования ситуации предложен законопроект. Пока его не будет принято, Гетманцев советует ГНС «прийти в себя» и отцепиться от простых людей

Глава «налогового» Комитета В Р Даниил Гетманцев сообщил, что норма о том, что облагается налогом все, что продают люди, даже подержанные вещи, действует с 2010 года.

Для того чтобы этого не было, народные депутаты рекомендовали ВР принять законопроект, который: вводит льготу на все продажи в размере 2000 евро в год на человека и пониженную ставку — в 5% - на все, что свыше. Он указывает, что это также маяк МВФ.

Глава Комитета возмущается, что в ВР уже полгода срывают принятие этого законопроекта, придумывая надуманные поводы.

А пока… пока налоговая решила разослать «письма счастья» людям, которые продают собственные вещи, и даже по самым смелым оценкам не являются и не могут быть скрытыми предпринимателями.