українська
27 февраля 2026, 8:42

Украина согласовала новую программу с МВФ на $8,1 млрд: какие налоги вырастут

Украина взяла на себя ряд обязательств в рамках новой программы расширенного финансирования (EFF) от Международного валютного фонда общим объемом 8,1 миллиарда долларов. Опубликованный меморандум содержит четкий график выполнения предварительных мер и структурных маяков на 2026 год, которые охватывают налоговую политику, банковский сектор, энергетику и государственное управление. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк 27 февраля.

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил новую финансовую программу для Украины общим объемом 8,1 миллиарда долларов, из которых первые 1,5 миллиарда долларов поступят в качестве начального транша.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Выполнены предварительные мероприятия

Для утверждения новой программы правительство Украины уже выполнило три ключевых условия:

  • Принят государственный бюджет на 2026 год, который соответствует параметрам программы МВФ.
  • Издано постановление, которое обеспечивает равные условия для плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) при участии в государственных закупках.
  • В парламент внесен законопроект с изменениями в Кодекс законов о труде, который обновляет понятие «трудовых отношений» в соответствии с международными стандартами.

Фискальная политика и таможня

Наибольший блок обязательств касается увеличения поступлений в государственный бюджет. До конца марта 2026 года парламент должен принять комплексный пакет налоговых мер на 2026−2027 годы. Он предусматривает введение налогов для цифровых платформ, отмену льготы на импортные посылки до 150 евро, установление постоянной ставки военного сбора на уровне 5%, а также отмену с 2027 года льготы по НДС для ФЛП, чей доход превышает обновленный лимит (до 4 млн грн). В этот же срок должен быть назначен постоянный председатель Государственной таможенной службы.

До конца июня правительство обязано подать в парламент изменения в Налоговый кодекс для согласования правил трансфертного ценообразования со стандартами ОЭСР и имплементации европейских норм против уклонения от уплаты налогов (ATAD). До конца декабря планируется разработать архитектуру централизованной базы данных, которая объединит информацию налоговой и таможни.

Банковский и финансовый секторы

Программа предусматривает постоянное требование: государство больше не будет тратить финансовые ресурсы на докапитализацию несистемных государственных банков. Если такой банк нарушит требования регулятора, его передадут в Фонд гарантирования вкладов для вывода с рынка.

График изменений в финансовом секторе включает:

  • Февраль: внедрение рекомендаций по совершенствованию процесса отбора кандидатов в наблюдательные советы госбанков.
  • Июнь: утверждение обновленной стратегии управления государственными банками. Документ должен учитывать планы по их приватизации и механизмы распространения государственных гарантий по вкладам на все мажоритарные системные госбанки. Также должна заработать система надзора за рисками, связанными с критически важными подрядчиками на финансовом рынке.
  • Декабрь: реформирование Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Изменения в законодательство введут двухуровневую структуру управления с наблюдательным советом и четким распределением обязанностей.

Энергетика, антикоррупция и госуправление

До конца июня 2026 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) должно выпустить новые нормативные акты для внедрения риск-ориентированной проверки деклараций. Приоритетом станут топ-чиновники в сферах с наивысшим коррупционным риском.

До конца июля правительство должно опубликовать технический анализ затрат в энергетическом секторе (электроэнергия, газ, тепло). Документ должен содержать финансово устойчивые сценарии постепенного перехода к экономически обоснованным тарифам, предусмотрев при этом механизмы защиты для уязвимых категорий потребителей.

Кроме того, до конца декабря должен завершиться процесс назначения всех членов совета Счетной палаты исключительно из числа кандидатов, прошедших предварительную проверку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+30
neverice
neverice
27 февраля 2026, 8:59
#
Пруфи? 5% військового збору «назавжди» виглядає відвертою брехнею. Інші пункти, принаймні про «податок на олх» через місяць, також нереально. В офіційному пресрелізі МВФ такого немає.
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
27 февраля 2026, 10:05
#
Нагадайте, коли в Україні щось робили в кращу сторону? Звісно 5% ніхто відміняти не буде. І звісно цей податок іде в загальну скарбницю, а не на спец рахунки.
+
+45
zevs1
zevs1
27 февраля 2026, 9:38
#
Взять кредит у МВФ чтобы уничтожить остатки своей экономики
Это же кем надо быть чтобы такое чудить.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
