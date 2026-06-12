Депозитарий НБУ запускает «Кабинет клиента»: что изменится с 15 июня

Депозитарий Национального банка Украины с 15 июня 2026 года запускает онлайн-сервис «Кабинет клиента» — электронный канал для автоматизации взаимодействия с участниками рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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На первом этапе работы сервиса клиенты получат доступ к информации из системы Депозитарий НБУ в части:

административных данных клиента и возможности их обновления;

оптимизации процесса автоматизированного формирования писем/распоряжений на основе размещенных в онлайн-сервисе «Кабинет клиента» образцов документов;

консолидированных справочных материалов о работе в системе «Депозитарий НБУ».

В дальнейшем планируется поэтапное расширение функциональных возможностей сервиса, учитывая пользовательский опыт, отзывы и запросы клиентов для улучшения взаимодействия с системой депозитарного учета депозитария НБУ.

При создании нового сервиса депозитарий Нацбанка опирался на следующие приоритеты:

обеспечение электронного доступа к административной информации клиентов из системы депозитарного учета;

автоматизированное создание документов для взаимодействия с депозитарием НБУ.

«Также были учтены потребности клиентов. Депозитарий НБУ проанализировал, в частности, запросы и отзывы клиентов по заполнению отдельных документов для управления счетами в ценных бумагах и взаимодействию с системой „Депозитарий НБУ“ и провел дополнительный опрос по вспомогательным сервисам», — говорится в сообщении.