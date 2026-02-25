Бюджет в январе получил 9,4 млрд грн налога на прибыль от банков — в 3 раза больше, чем год назад

Украинские банки в январе 2026 года заработали 10,12 млрд грн. Это самый слабый для января результат с 2023 года. Ибо выплатили судя по всему налога на прибыль авансом. Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Влияние налога на прибыль

По словам Шевчишина, наибольшее влияние сформировано налогом на прибыль, составлявшим 21% от расходов. В январе банки заплатили государству 9,4 млрд грн — это почти в 3 раза больше, чем год назад (3,4 млрд грн). Да и вообще очень значительная для января сумма.

«Заплатили как за весь 1 квартал, такое впечатление, что платили авансом», — уточнил аналитик.

«Подробных отчетов по банкам еще нет. Но если есть такой авансовый результат, легко представить, что речь идет о государственных банках», — отмечает Шевчишин.

Наибольшая статья доходов банков — процентные доходы 40,48 млрд грн (73,7% от доходов), полученные за счет кредитования, а также получение дохода от ОВГЗ и депозитных сертификатов.

«Если налог на прибыль был авансовым, это отражение проблем с доходной частью бюджета и налоговыми поступлениями. Это логично в условиях блекаутов, отключений тепла, и вообще сезонного января. Но, проблемы могут продлиться. А вот решения по финансированию Украины до сих пор нет (заблокировано Венгрией и отсутствием голосования в Раде по маякам МВФ)», — подитожил аналитик.