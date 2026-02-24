Промышленная инфляция в Украине снова ускоряется: цены производителей выросли на 11,2% за год

В первом месяце текущего года стоимость промышленной продукции в Украине снова начала расти после символического снижения в конце прошлого года. Промышленная инфляция ощутимо ускорилась как в краткосрочном, так и в годовом измерениях. Об этом сообщает Госстат Украины 24 февраля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Месячная динамика: от удешевления до резкого скачка

В январе 2026 года цены производителей промышленной продукции повысились на 3,5% по сравнению с декабрем. Это свидетельствует о быстром восстановлении восходящего ценового тренда, ведь в последний месяц 2025 года фиксировалось незначительное падение на 0,1%.

В целом график ежемесячных изменений демонстрирует значительную нестабильность промышленных цен в течение последнего года. Например, весной наблюдалось их ощутимое удешевление — на 3,7% в апреле и на 2,4% в мае. Зато осенью цены активно росли: на 4,9% в октябре и достигли локального пика роста в 5,4% в ноябре (не учитывая временное сентябрьское проседание на 3,5%). Показатели начала 2025 года (январь-март) и лета (июнь-июль) колебались в пределах незначительного роста от 0,1% до 1,1%.

Годовой показатель: двузначные темпы роста возвращаются

Если сравнивать показатели с январем прошлого года, то текущая промышленная инфляция составляет 11,2%. Хотя это значительно меньше шоковых значений начала 2025 года (когда в феврале годовой рост составлял 32,5% и 37,0%, в марте достиг почти 51,9%, а в апреле держался на уровне 41,6%), показатель января 2026 года указывает на четкое изменение тенденции.

Во второй половине прошлого года темпы роста цен стабильно падали, достигнув минимума в 1,3% в сентябре. Однако с осени они снова начали постепенно ускоряться (5,5% в октябре, 9,9% в ноябре, 8,2% в декабре), окончательно закрепившись на двузначном уровне в начале этого года.