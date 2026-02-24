Промышленная инфляция в Украине снова ускоряется: цены производителей выросли на 11,2% за год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 февраля 2026, 14:59 Читати українською

Промышленная инфляция в Украине снова ускоряется: цены производителей выросли на 11,2% за год

В первом месяце текущего года стоимость промышленной продукции в Украине снова начала расти после символического снижения в конце прошлого года. Промышленная инфляция ощутимо ускорилась как в краткосрочном, так и в годовом измерениях. Об этом сообщает Госстат Украины 24 февраля.

В первом месяце текущего года стоимость промышленной продукции в Украине снова начала расти после символического снижения в конце прошлого года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Месячная динамика: от удешевления до резкого скачка

В январе 2026 года цены производителей промышленной продукции повысились на 3,5% по сравнению с декабрем. Это свидетельствует о быстром восстановлении восходящего ценового тренда, ведь в последний месяц 2025 года фиксировалось незначительное падение на 0,1%.

В целом график ежемесячных изменений демонстрирует значительную нестабильность промышленных цен в течение последнего года. Например, весной наблюдалось их ощутимое удешевление — на 3,7% в апреле и на 2,4% в мае. Зато осенью цены активно росли: на 4,9% в октябре и достигли локального пика роста в 5,4% в ноябре (не учитывая временное сентябрьское проседание на 3,5%). Показатели начала 2025 года (январь-март) и лета (июнь-июль) колебались в пределах незначительного роста от 0,1% до 1,1%.

Годовой показатель: двузначные темпы роста возвращаются

Если сравнивать показатели с январем прошлого года, то текущая промышленная инфляция составляет 11,2%. Хотя это значительно меньше шоковых значений начала 2025 года (когда в феврале годовой рост составлял 32,5% и 37,0%, в марте достиг почти 51,9%, а в апреле держался на уровне 41,6%), показатель января 2026 года указывает на четкое изменение тенденции.

Во второй половине прошлого года темпы роста цен стабильно падали, достигнув минимума в 1,3% в сентябре. Однако с осени они снова начали постепенно ускоряться (5,5% в октябре, 9,9% в ноябре, 8,2% в декабре), окончательно закрепившись на двузначном уровне в начале этого года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Lesya31
Lesya31
24 февраля 2026, 15:39
#
І це ще занижені показники як завжди.((
+
0
kadaad1988
kadaad1988
24 февраля 2026, 17:49
#
Та к почему ценникам не расти, если зеленая помойка снова подняла акцизы на топливо и тарифы на электроэнергию для промышленности? Все это сразу падает на плечи потребителя. Единственный выход убрать от власти эту помойку, которая довела Украину до нищеты.
+
0
bosyak
bosyak
24 февраля 2026, 18:00
#
Яка доля підвищених тарифів і акцизів у кінцевій ціні? 10%, 20%,1%?

Друге питання до Вас, я Вас правильно зрозумів — Ви закликаєте до повалення чинної влади під час військового стану?

Трете запитання, Ви дійсно вважаєте що це «влада довела до нищети», коли всі кошти за які живе країна під час війни надають партнери як бюджетну допомогу, а все що заробляє країна йде на війну?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами