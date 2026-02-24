В первом месяце текущего года стоимость промышленной продукции в Украине снова начала расти после символического снижения в конце прошлого года. Промышленная инфляция ощутимо ускорилась как в краткосрочном, так и в годовом измерениях. Об этом сообщает Госстат Украины 24 февраля.
Промышленная инфляция в Украине снова ускоряется: цены производителей выросли на 11,2% за год
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Месячная динамика: от удешевления до резкого скачка
В январе 2026 года цены производителей промышленной продукции повысились на 3,5% по сравнению с декабрем. Это свидетельствует о быстром восстановлении восходящего ценового тренда, ведь в последний месяц 2025 года фиксировалось незначительное падение на 0,1%.
В целом график ежемесячных изменений демонстрирует значительную нестабильность промышленных цен в течение последнего года. Например, весной наблюдалось их ощутимое удешевление — на 3,7% в апреле и на 2,4% в мае. Зато осенью цены активно росли: на 4,9% в октябре и достигли локального пика роста в 5,4% в ноябре (не учитывая временное сентябрьское проседание на 3,5%). Показатели начала 2025 года (январь-март) и лета (июнь-июль) колебались в пределах незначительного роста от 0,1% до 1,1%.
Годовой показатель: двузначные темпы роста возвращаются
Если сравнивать показатели с январем прошлого года, то текущая промышленная инфляция составляет 11,2%. Хотя это значительно меньше шоковых значений начала 2025 года (когда в феврале годовой рост составлял 32,5% и 37,0%, в марте достиг почти 51,9%, а в апреле держался на уровне 41,6%), показатель января 2026 года указывает на четкое изменение тенденции.
Во второй половине прошлого года темпы роста цен стабильно падали, достигнув минимума в 1,3% в сентябре. Однако с осени они снова начали постепенно ускоряться (5,5% в октябре, 9,9% в ноябре, 8,2% в декабре), окончательно закрепившись на двузначном уровне в начале этого года.
Комментарии - 3
Друге питання до Вас, я Вас правильно зрозумів — Ви закликаєте до повалення чинної влади під час військового стану?
Трете запитання, Ви дійсно вважаєте що це «влада довела до нищети», коли всі кошти за які живе країна під час війни надають партнери як бюджетну допомогу, а все що заробляє країна йде на війну?