українська
25 февраля 2026, 15:10 Читати українською

Приток прямых иностранных инвестиций в 2025 году сократился на 43,3% — Гетманцев

По результатам 2025 года приток прямых иностранных инвестиций составил $2,279 млрд, что на 43,3% меньше, чем в 2024 году ($4,018 млрд). В течение 2025 года на рынке слияний и поглощений в Украине было проведено 63 соглашения, стоимость каждого из них — более 5 млн. дол. Это на 26% больше, чем в 2024 году. Тогда в Украине заключили 50 M&A соглашений. Об этом пишет в телеграмм канале Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев со ссылкой на данные компании KPMG в Украине.

По результатам 2025 года приток прямых иностранных инвестиций составил $2,279 млрд, что на 43,3% меньше, чем в 2024 году ($4,018 млрд).

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Стоимость сделок

Объявленная стоимость таких сделок увеличилась до 1,2 млрд. долларов США (за год +17%). При этом средняя стоимость каждой M&A сделки составляет 34 млн. дол. В 2024 году этот показатель составлял 33 млн. дол.

В 2025 году эксперты KPMG выделили следующие M&A соглашения:

  • МХП приобрела 92% доли у испанской пищевой компании Uvesa ($300 млн);
  • «Киевстар» приобрел сервис вызова авто Uklon ($155 мл);
  • Глобальная агропродовольственная компания Bunge приобрела 85% в уставном капитале Винницкого масложирового комбината (ViOil) ($138 млн)

В каких отраслях больше всего слияний и поглощений

Наиболее активно инвесторы проводили слияния и поглощения в таких отраслях как агросектор, ИТ, недвижимость, строительство, энергетика, ЖКХ — на них пришлось до 71% от количества всех проведенных соглашений 2025 года (год назад — 66%), а еще — до 85% от общей разглашенной стоимости сделок (год назад). Также эксперты считают перспективными отраслями для инвестирования в будущем ОПК, логистику и энергетику.

Соглашения иностранных инвесторов

На украинском M&A рынке иностранцы традиционно совершают соглашения с осторожностью.

Так, в 2025 году иностранные инвесторы закрыли только 13 договоров из 63 соглашений (разглашенная стоимость — $232 млн). В то же время, украинские инвесторы проявляли заинтересованность в приобретении иностранных активов: в течение 2025 года было проведено 10 соглашений (разглашенная стоимость — $329 млн).

Приток прямых иностранных инвестиций

По результатам 2025 года приток прямых иностранных инвестиций составил $2,279 млрд, что на 43,3% меньше, чем в 2024 году ($4,018 млрд).

«К сожалению, иностранные инвестиции в украинские активы сокращаются, однако все же иностранный капитал заинтересован в приобретении перспективных бизнес-проектов. Хорошим примером в этом может стать одно из ключевых сделок в прошлом году: приобретение глобальной агрокомпанией Bunge 85% уставного капитала комбината ViOil за 138 млн долл.»

Ключевое условие для увеличения количества M&A соглашений, в том числе из-за рубежа, — достижение стабильного и долговременного мира. Однако для того чтобы в будущем инвестиции в Украину существенно росли, нужно уже сейчас системно улучшать инвестиционный ландшафт.

Для этого нужно сосредоточиться на восстановлении и восстановлении инфраструктуры, строительстве жилья, масштабировании программ доступного кредитования для бизнеса, особенно прифронтового, дальнейшем масштабировании программ страхования военных рисков и т. д.", — подытожил Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
