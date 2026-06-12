Спекулянты бегут с рынка золота: цены упали до 6-месячных минимумов

Рынок драгоценных металлов переживает непростые времена. Золото завершает текущий квартал с худшими показателями за последние десять лет. Котировки упали до минимумов, которые не наблюдались с осени 2025 года, а инвесторы активно пересматривают свои стратегии. Про это пишет Financial Times .

В четверг стоимость тройской унции опускалась ниже отметки $4 022, что стало локальным минимумом. Несмотря на последующую коррекцию до $4 085, общая картина остается негативной. С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке металл потерял более 20% своей стоимости.

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Основные драйверы падения

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, которые давят на котировки:

Изменение монетарной политики США. Ожидания снижения процентных ставок сменились прогнозами их роста на 25 базисных пунктов. Это сделало традиционно надежное золото менее привлекательным по сравнению с государственными облигациями. Бегство от рисков. Как отмечает Питер Кинселла из UBP, инвесторы распродают золото, чтобы закрыть маржинальные требования по другим убыточным позициям в своих портфелях. Мега-IPO и дефицит ликвидности. Размещение акций SpaceX, а также листинги Anthropic и OpenAI оттягивают на себя огромные объемы свободных средств. Инвесторы стремятся выйти в кэш или переложиться в акции компаний, претендующих на роль новых лидеров рынка. Роль регуляторов. Центральные банки ряда стран, включая Турцию и россию, используют золотые резервы как инструмент для стабилизации национальных валют и пополнения бюджета, что увеличивает предложение металла на рынке.

Еще полгода назад физический спрос со стороны розничных инвесторов подталкивал цены вверх, но сейчас ситуация кардинально изменилась. По данным Всемирного золотого совета (WGC), приток капитала в золотые ETF сменился оттоком: за весенние месяцы фонды лишились около 55 тонн металла.

Есть ли повод для оптимизма?

Несмотря на локальный кризис, на глобальном уровне золото сохраняет статус ключевого резервного актива. По данным ЕЦБ, по своей совокупной стоимости золото уже обошло казначейские облигации США в структуре резервов. Это говорит о том, что, пока частные инвесторы паникуют, крупные регуляторы продолжают рассматривать металл как фундамент своей долгосрочной финансовой безопасности.

Аналитики сходятся во мнении: рынок сейчас находится в фазе пересмотра ожиданий, и ценные металлы на время уступили место более перспективным с точки зрения ликвидности активам.

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