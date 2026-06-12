МВФ согласовал выделение Украине транша без выполнения одного из условий программы — Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) и правительство Украины достигли соглашения, которое открывает путь к выделению Киеву очередного транша кредита в размере почти $700 млн. Финансирование будет выделено несмотря на невыполнение условия принятия закона о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро . Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что официальное объявление о достижении компромисса может состояться в ближайшее время, после чего договор должен утвердить Совет директоров Фонда.

Этот компромисс стал результатом нескольких недельных переговоров во время миссии МВФ. В итоге Фонд согласился разрешить Украине отсрочить исполнение требования по принятию закона о налогообложении международных посылок до июля. Следующий пересмотр программы МВФ запланирован на сентябрь.

Стоит отметить, что это уже не первое послабление от МВФ: ранее Киеву разрешили отложить другое фискальное требование — введение НДС для определенных категорий самозанятых предпринимателей (ФЛП), которое должно было состояться еще до апреля.

Реакция инвесторов

На фоне новостей о согласовании транша украинские долларовые облигации Украины с погашением в 2034 году выросли почти до 70 центов за доллар номинала, в то время как в марте они торговались на уровне 52 центов.

Программа EFF

Новая четырехлетняя программа EFF на $8,1 млрд была утверждена в конце февраля 2026 года, а первый транш на $1,5 млрд. Украина получила в марте.

Программа EFF предусматривает предоставление Украине четырех траншей в 2026 году на общую сумму $3,83 млрд. В частности, в июне и сентябре страна должна получить по $686 млн, а в декабре — $960 млн.

В 2027 году запланировано два транша — в июне и декабре по $880 млн каждый.

В 2028 году также предусмотрено два транша: $440 млн в июне и $470 млн в декабре.

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Предыстория

6 мая Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике принял решение рекомендовать Парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект № 15112-Д, а также принять во втором чтении проект закона № 12360.