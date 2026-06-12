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12 июня 2026, 12:16 Читати українською

Украинцев предупредили о новой волне подорожания продуктов: когда ждать роста цен

В Украине прогнозируют существенный рост цен на продовольственном рынке, который начнется осенью, а пика достигнет зимой. Об этом в эфире проекта Новости.LIVE «Мир на изломе» заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

Украинцев предупредили о новой волне подорожания продуктов: когда ждать роста цен
Фото: magnific

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По словам эксперта, главным триггером предстоящего удорожания продуктов является рост производственных затрат в аграрном секторе. Мелкие и средние отечественные фермеры вынуждены были закупать минеральные удобрения и горючее по существенно более высоким ценам. Это автоматически закладывается в себестоимость продукции и неизбежно отразится на ценниках в магазинах уже в ближайшую осень.

Кроме того, Кущ предупредил, что наиболее ощутимый удар по ценам в аграрном секторе может прийтись на зиму в следующем году, особенно если сохранится высокая стоимость нефти и напряженная ситуация на Ближнем Востоке.

Напомним

«Минфин» писал, что по данным Госстата, в мае 2026 года инфляция замедлилась до 8,2% в годовом измерении и до 0,9% — в месячном. Фактические показатели общей и базовой инфляции превысили траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
IrishRepublican
IrishRepublican
12 июня 2026, 12:50
#
«росте процент жирів у маслі», а диржавні паразити все звітують про нові перемоги
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
12 июня 2026, 13:01
#
А я прогнозирую, что существенный рост цен на продовольственном рынке — существенно увеличит масштаб коррупции в стране…))
+
0
nitrous2000
nitrous2000
12 июня 2026, 13:51
#
Коли чекати ріст цін? — завжди! що за дурне питання
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