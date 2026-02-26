Multi от Минфин
26 февраля 2026, 13:59

ЕБРР вдвое снизил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обнародовал обновленный отчет «Региональные экономические перспективы», в котором пересмотрел темпы обновления украинской экономики. Аналитики прогнозируют рост реального ВВП на уровне 2,5% в 2026 году, хотя раньше ожидали вдвое более высокого показателя — 5%.

ЕБРР вдвое снизил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему изменился прогноз?

Главным фактором корректировки стала продолжительность войны. Предыдущий сентябрьский прогноз базировался на предположении о прекращении огня и старте масштабной реконструкции. Поскольку боевые действия будут продолжаться в 2026 году, ожидания стали более сдержанными.

Ключевые риски для экономики:

  • Энергетический кризис: постоянный дефицит электроэнергии из-за обстрелов.
  • Кадровый голод: острая нехватка рабочей силы.
  • Сельское хозяйство: слабые характеристики агросектора и логистические трудности.
  • Торговля: увеличение дефицита из-за сокращения экспорта зерна и изменения торговых преференций ЕС.

Экономика 2025: итоги

По данным банка, в прошлом году экономика Украины продемонстрировала адаптивность. Несмотря на рост ВВП в первом полугодии всего на 0,8%, к концу года динамика ускорилась до 3%. В итоге за 2025 год экономика выросла на 2% (что чуть ниже начальных 2,5%).

Положительные сигналы:

  • Инфляция под контролем: благодаря жесткой политике НБУ инфляция к концу января 2026 года замедлилась до 7,4%.
  • Внешняя поддержка: Украина получит более 110 млрд. евро помощи на 2026−2027 годы, что позволяет покрывать дефицит бюджета и расходы на оборону.

Читайте также: Украинский ВВП в 2026 году вырастет на 2,1% — ИЭД

Перспективы на 2027 год

Если ситуация стабилизируется, ЕБРР ожидает ускорения роста ВВП до 4% в 2027 году. В случае заключения мирного соглашения в начале 2026 года показатели могут быть пересмотрены в сторону существенного улучшения.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения ЕБРР инвестировало в Украину более 9 млрд евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает S1ax и 6 незарегистрированных посетителей.
