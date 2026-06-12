Цены на нефть упали почти до двухмесячного минимума

В пятницу, 12 июня, цены на нефть упали более чем на 4%, достигнув самого низкого уровня почти за два месяца. Рынок отреагировал на сообщение о том, что президент США Дональд Трамп отказался от планов нанести новые удары по Ирану. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Динамика цен

По состоянию на 11:57 фьючерсы снизились на $3,81 (4,22%) до $86,57 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на $3,80 (+4,33%) до $83,91. Оба контракта были на самом низком уровне с 17 апреля.

Переговоры

В четверг, 11 июня, Трамп отказался от новых ударов, заявив, что переговоры с Ираном продвинулись, и мирное соглашение, вновь откроющее Ормузский пролив для судоходства, может быть подписано уже в эти выходные. Тегеран заявил, что еще не принял окончательного решения, но значительная часть соглашения уже согласована.

Иранское информационное агентство Mehr сообщило, что окончательные переговоры по меморандуму о взаимопонимании (МОВ) с США будут сосредоточены на ядерных и экономических вопросах, но будут исключать обсуждение ракетной программы Ирана.

«Заголовки газет снова двигают рынок, поскольку растет уверенность в том, что окончательное соглашение будет заключено, а пролив снова открыт», — сказал аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга.

По его словам, мировые и региональные запасы нефти все еще остаются низкими и могут колебаться еще больше даже при подписании соглашения, поскольку для обеспечения бесперебойных потоков нефти понадобится время.

В четверг Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, из-за которого движение судов уже было сильно ограничено, заявив, что будет открывать огонь по любому судну, которое будет пытаться пройти по этому водному пути.

Американские военные сообщили в социальных сетях, что коммерческие суда продолжают проходить по водному пути.

Прогноз аналитиков

«Мы считаем, что рынок достигнет точки перегиба в конце июля, если мы не увидим возобновление потоков нефти до сих пор. Именно тогда уровень запасов и сезонно более сильный спрос значительно повысят цены до $120−130 за баррель», — говорится в пятничной записке аналитиков ING.

Goldman Sachs снизил свой прогноз по средней цене на нефть Brent на 2027 год до $80 долларов за баррель из-за роста предложения и снижения спроса, но ожидает, что цены превысят средний показатель 2025 года из-за накопления коммерческих запасов нефти ОЭСР и премии за ценные бумаги в случае перебоев.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 970 000 баррелей в день с предыдущих 1,17 миллиона баррелей в день, что стало вторым пересмотром в сторону снижения.

В ОПЕК также заявили, что потребление впоследствии возобновится, что повысило прогноз роста спроса на 2027 год. Ожидается, что спрос на нефть в 2027 году вырастет на 1,73 млн баррелей в сутки, что на 190 000 баррелей в сутки больше предыдущего прогноза.