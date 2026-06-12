Кабинет Министров утвердил Долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года. Документ определяет курс на климатическую нейтральность и создает единые правила для государства, бизнеса и международных партнеров. Об этом официально сообщило Минэкономики .
Украина утвердила стратегию декарбонизации до 2050 года: что это значит для экономики
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Что предполагает новая стратегия
Документ учитывает потребности послевоенного обновления, модернизации экономики и евроинтеграции. Промежуточный горизонт — 2035 год, конечная цель — климатическая нейтральность к 2050-му.
Среди ожидаемых результатов к 2035 году:
- рост ВВП до 2,1%
- снижение энергоемкости экономики более чем вдвое
- развитие производства биометана, водорода и технологий улавливания CO₂
- развитие распределенной генерации мощностью более 4 ГВт
- новые рабочие места
Стратегия также адаптирует украинскую экономику к европейскому механизму углеродной корректировки импорта (CBAM) и расширяет доступ к климатическим фондам ЕС. Документ разработан с участием более 20 национальных и международных экспертов Института экономики и прогнозирования НАН Украины при поддержке ПРООН.
«Украина последовательно движется к климатической нейтральности, создавая условия для инвестиций, технологической модернизации и устойчивого экономического развития», — отметил заместитель министра экономики Александр Краснолуцкий.
Что декарбонизация означает на практике
Декарбонизация — это переход от экономики, основанный на сжигании ископаемого топлива, к модели с низким уровнем выбросов CO₂. Для бизнеса это означает пересмотр всей производственной логики. Акцент смещается с максимизации выпуска любой ценой на минимизацию углеродного следа на единицу продукции. «Грязный» продукт автоматически становится неконкурентным в ЕС из-за новых налогов и пошлин.
Конкретные инструменты трансформации охватывают несколько направлений:
- Установка солнечных и ветровых электростанций на промышленных объектах.
- Отказ от угля и газа в пользу электрификации и зеленого водорода в металлургии и химической промышленности.
- Модернизация оборудования и рекуперации тепла.
- Введение циркулярной экономики: использование вторичного сырья, которое требует на 70−90% меньше энергии, чем первичная переработка.
- Внедрение систем энергоменеджмента и ИИ для контроля потребления в реальном времени.
Если подытожить, можно сказать, что каждый новый инвестиционный проект теперь будет рассматриваться через призму того, сколько CO₂ он будет генерировать через 5−10 лет.
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Комментарии - 1
«синку, це фантастика»
ну це плани на рівні як з комунізном чи вступом в єс при Ющенко (1961 Микита Хрущов урочисто проголосив, що «нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі») ура товаріші
«Відмова від вугілля «понятно, значить в планах доздати донбас
як завжди читаємо новини «між рядків» і думаємо. далі лінь писати
ну ладно, а шо робить коли вітру нема і сонечнка? про атомну енергетику ні слова. якась стратегія незавершена
P.S. аааа дійшло, нашо те вугілля коли «перехід від економіки, що базується на спалюванні викопного палива, до моделі з низьким рівнем викидів CO₂»… ну далекоглядно… коли зруйноване все шо спалює викпне паливо, відмова від вугілля автоматично виникне. во голова.
«кожен новий інвестиційний проект відтепер розглядатиметься через призму того, скільки CO₂ він генеруватиме через 5−10 років» перекладаю — бізнес хай думає сам звідкіля брати електрику через 5-10 років. видно ніякої крупної генерації не залишиться.
еххх… ну шо…