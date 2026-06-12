Украина утвердила стратегию декарбонизации до 2050 года: что это значит для экономики

Кабинет Министров утвердил Долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года. Документ определяет курс на климатическую нейтральность и создает единые правила для государства, бизнеса и международных партнеров. Об этом официально сообщило Минэкономики .

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Что предполагает новая стратегия

Документ учитывает потребности послевоенного обновления, модернизации экономики и евроинтеграции. Промежуточный горизонт — 2035 год, конечная цель — климатическая нейтральность к 2050-му.

Среди ожидаемых результатов к 2035 году:

рост ВВП до 2,1%

снижение энергоемкости экономики более чем вдвое

развитие производства биометана, водорода и технологий улавливания CO₂

развитие распределенной генерации мощностью более 4 ГВт

новые рабочие места

Стратегия также адаптирует украинскую экономику к европейскому механизму углеродной корректировки импорта (CBAM) и расширяет доступ к климатическим фондам ЕС. Документ разработан с участием более 20 национальных и международных экспертов Института экономики и прогнозирования НАН Украины при поддержке ПРООН.

«Украина последовательно движется к климатической нейтральности, создавая условия для инвестиций, технологической модернизации и устойчивого экономического развития», — отметил заместитель министра экономики Александр Краснолуцкий.

Что декарбонизация означает на практике

Декарбонизация — это переход от экономики, основанный на сжигании ископаемого топлива, к модели с низким уровнем выбросов CO₂. Для бизнеса это означает пересмотр всей производственной логики. Акцент смещается с максимизации выпуска любой ценой на минимизацию углеродного следа на единицу продукции. «Грязный» продукт автоматически становится неконкурентным в ЕС из-за новых налогов и пошлин.

Конкретные инструменты трансформации охватывают несколько направлений:

Установка солнечных и ветровых электростанций на промышленных объектах. Отказ от угля и газа в пользу электрификации и зеленого водорода в металлургии и химической промышленности. Модернизация оборудования и рекуперации тепла. Введение циркулярной экономики: использование вторичного сырья, которое требует на 70−90% меньше энергии, чем первичная переработка. Внедрение систем энергоменеджмента и ИИ для контроля потребления в реальном времени.

Если подытожить, можно сказать, что каждый новый инвестиционный проект теперь будет рассматриваться через призму того, сколько CO₂ он будет генерировать через 5−10 лет.

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