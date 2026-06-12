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12 июня 2026, 10:10 Читати українською

Украина утвердила стратегию декарбонизации до 2050 года: что это значит для экономики

Кабинет Министров утвердил Долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года. Документ определяет курс на климатическую нейтральность и создает единые правила для государства, бизнеса и международных партнеров. Об этом официально сообщило Минэкономики .

Кабинет Министров утвердил Долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года.

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Что предполагает новая стратегия

Документ учитывает потребности послевоенного обновления, модернизации экономики и евроинтеграции. Промежуточный горизонт — 2035 год, конечная цель — климатическая нейтральность к 2050-му.

Среди ожидаемых результатов к 2035 году:

  • рост ВВП до 2,1%
  • снижение энергоемкости экономики более чем вдвое
  • развитие производства биометана, водорода и технологий улавливания CO₂
  • развитие распределенной генерации мощностью более 4 ГВт
  • новые рабочие места

Стратегия также адаптирует украинскую экономику к европейскому механизму углеродной корректировки импорта (CBAM) и расширяет доступ к климатическим фондам ЕС. Документ разработан с участием более 20 национальных и международных экспертов Института экономики и прогнозирования НАН Украины при поддержке ПРООН.

«Украина последовательно движется к климатической нейтральности, создавая условия для инвестиций, технологической модернизации и устойчивого экономического развития», — отметил заместитель министра экономики Александр Краснолуцкий.

Что декарбонизация означает на практике

Декарбонизация — это переход от экономики, основанный на сжигании ископаемого топлива, к модели с низким уровнем выбросов CO₂. Для бизнеса это означает пересмотр всей производственной логики. Акцент смещается с максимизации выпуска любой ценой на минимизацию углеродного следа на единицу продукции. «Грязный» продукт автоматически становится неконкурентным в ЕС из-за новых налогов и пошлин.

Конкретные инструменты трансформации охватывают несколько направлений:

  1. Установка солнечных и ветровых электростанций на промышленных объектах.
  2. Отказ от угля и газа в пользу электрификации и зеленого водорода в металлургии и химической промышленности.
  3. Модернизация оборудования и рекуперации тепла.
  4. Введение циркулярной экономики: использование вторичного сырья, которое требует на 70−90% меньше энергии, чем первичная переработка.
  5. Внедрение систем энергоменеджмента и ИИ для контроля потребления в реальном времени.

Если подытожить, можно сказать, что каждый новый инвестиционный проект теперь будет рассматриваться через призму того, сколько CO₂ он будет генерировать через 5−10 лет.

Читайте также: Способен ли «зеленый переход» спасти украинскую энергетику в условиях регулярных российских атак

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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HappyInterest
HappyInterest
12 июня 2026, 10:37
#
Проміжний горизонт — 2035 рік, кінцева мета — кліматична нейтральність до 2050-го.
«синку, це фантастика»
ну це плани на рівні як з комунізном чи вступом в єс при Ющенко (1961 Микита Хрущов урочисто проголосив, що «нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі») ура товаріші

«Відмова від вугілля «понятно, значить в планах доздати донбас
як завжди читаємо новини «між рядків» і думаємо. далі лінь писати

ну ладно, а шо робить коли вітру нема і сонечнка? про атомну енергетику ні слова. якась стратегія незавершена

P.S. аааа дійшло, нашо те вугілля коли «перехід від економіки, що базується на спалюванні викопного палива, до моделі з низьким рівнем викидів CO₂»… ну далекоглядно… коли зруйноване все шо спалює викпне паливо, відмова від вугілля автоматично виникне. во голова.
«кожен новий інвестиційний проект відтепер розглядатиметься через призму того, скільки CO₂ він генеруватиме через 5−10 років» перекладаю — бізнес хай думає сам звідкіля брати електрику через 5-10 років. видно ніякої крупної генерації не залишиться.
еххх… ну шо…
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