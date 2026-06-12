Цены на топливо продолжают снижаться: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 12 июня

На украинских АЗС продолжают снижаться цены на топливо. В пятницу, 12 июня, бензин А-95, дизель и автогаз подешевели еще на несколько копеек, в то время как стоимость бензина А-92 не изменилась. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».