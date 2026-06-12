На украинских АЗС продолжают снижаться цены на топливо. В пятницу, 12 июня, бензин А-95, дизель и автогаз подешевели еще на несколько копеек, в то время как стоимость бензина А-92 не изменилась. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо продолжают снижаться: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 12 июня
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Средние цены на топливо по состоянию на 12 июня
В настоящее время средняя стоимость горючего в стране составляет:
- Бензин А-95 премиум продемонстрировал символическое понижение на 1 копейку. Это средняя цена зафиксировалась на уровне 78,74 грн/л.
- Бензин А-95 подешевел на 4 копейки до 75,18 грн/л.
- Бензин А-92 в сутки не изменился в цене и продолжает стоить в среднем 69,71 грн/л.
- Дизельное топливо потеряло еще 11 копеек. Литр дизеля на заправках в среднем стоит 82,76 грн.
- Автогаз сбросил 9 копеек. Его средняя стоимость закрепилась на отметке 44,70 грн/л.
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Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
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