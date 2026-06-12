Реформа ВСУ: новые контракты с зарплатой до 460 тысяч, автоперевод и сроки службы

Министерство обороны Украины объявило о запуске реформы военной службы. Первый этап изменений предполагает новые условия контрактов, определение четких сроков службы, а также повышенные выплаты военнослужащим боевых подразделений.

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Новые контракты с четкими сроками службы

«Украинские защитники и защитницы смогут подписать контракты с достойными выплатами и четкими сроками службы, после которых гарантированно получат право на отсрочку», — говорится в сообщении.

Наибольшие выплаты предусмотрены для пехотных должностей на передовой. Подробные условия — по ссылке.

Пехотно-штурмовой контракт

Этот контракт предусматривает службу на должностях пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков, механиков-водителей и других, в соответствии с Перечнем должностей и воинских частей, утвержденным Министерством обороны.

Предусмотрены следующие сроки службы:

14 месяцев — для гражданских;

10 месяцев — для действующих военных;

6+ месяцев — для военных, уволенных со службы во время действия особого периода.

Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц. Максимальная сумма — не больше 460 000 гривен.

Выплаты состоят из двух частей — «базовая ставка» 20 000 гривен + дополнительные вознаграждения по принципу «10/20/40».

Дополнительные вознаграждения:

10 000 гривен в день — при выполнении задач непосредственно на боевых позициях на уровне взводного опорного пункта;

20 000 гривен — за один день ударно-розыскных действий (уничтожение малых групп противника, разведка, эвакуация и возврат своих позиций);

40 000 гривен — за один день штурмовых действий с продвижением вперед.

Эти дополнительные награды также распространяются на защитников, выполняющих боевые задания по удержанию и штурму позиций, находящихся на позициях, но не подписавших контракты.

Для подтверждения пребывания военных в определенное время на конкретных локациях будет применяться mission control.

Если военнослужащий на пехотно-штурмовом контракте временно находится в тылу — в командировке или отпуске — в «базу» дополнительно доплачивается 10 000 гривен. Следовательно, он будет получать от 30 000 гривен в месяц.

Боевой контракт

Рассчитан на пилотов БПЛА, операторов наземных роботизированных комплексов (НРК), специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), артиллеристов и т. д. Срок контракта — 24 месяца.

Что касается выплат: чем ближе военный к первой линии, тем больше у него зарплата. Минимально — 30 000 гривен, максимально — 120 тысяч гривен в месяц.

Выплаты состоят из «базовой ставки» 20 000 гривен и дополнительных вознаграждений за выполнение боевых (специальных) задач.

Дополнительные вознаграждения в месяц:

30 000 гривен — на должностях управления и обеспечения;

50 000 гривен — на командных пунктах;

100 000 гривен — в бою.

Если военный на боевом контракте временно находится в командировке или отпуске, в «базовые» доплачивается 10 000 гривен, и он получает минимум 30 000 гривен в месяц.

Если он выполняет боевые задания на первой линии, то дополнительные вознаграждения рассчитываются тоже по принципу «10/20/40».

Базовый контракт

Предусмотрен для должностей вне боевых частей. Заключается на срок 24 месяца.

Украинские военные на этом контракте получат не менее 30 000 гривен в месяц.

Выплаты состоят из «базовой ставки» 20 000 гривен и дополнительных вознаграждений за выполненные боевые задания.

За службу в тылу выплачивается база + 10 000 гривен.

За боевые задания в штабах, на пунктах управления или участие в боевых действиях — дополнительные выплаты. Максимально — до 120 000 гривен в месяц, как на боевом контракте.

При выполнении боевых задач на первой линии надбавки рассчитываются, как в пехотно-штурмовом контракте. Также можно перевестись на боевой или пехотно-штурмовой контракты.

Дополнительные выплаты по новым контрактам

Для военнослужащих предусмотрены вознаграждения:

100 000 гривен — за каждого врага, взятого в плен;

15 000 гривен — за каждого уничтоженного врага в контактном или стрелковом бою.

Защитники, впервые заключающие контракт, будут получать выплату в диапазоне 27 000−33 000 гривен, в зависимости от военного звания.

Также раз в год можно получить выплату оздоровления от 20 000 гривен.

Важно. Для выпускников военных учебных заведений, которые после выпуска еще не отслужили обязательный срок по первому контракту, новые контракты заключаются на срок не менее оставшегося.

Отсрочки после контракта

Новые контракты имеют четкие сроки службы с правом на отсрочку, чтобы наконец надолго вернуться в свои семьи.

Продолжительность отсрочки рассчитывается по принципу «чем дольше воевал — тем дольше отсрочка».

Контракты на 6+, 10 и 14 месяцев

Предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев. Далее принимается участие в боевых действиях и общий срок службы:

+3 месяца — за каждый месяц выполнения боевых задач;

+6 месяцев — за каждый год службы с 2022 г. до подписания нового контракта;

+1 месяц — за каждый год службы до 2022 года.

К примеру, если гражданский подписал контракт на 14 месяцев, из них 10 месяцев провел на боевых, то в результате будет иметь право на трехлетнюю отсрочку.

Если действующий военнослужащий подписал контракт на 10 месяцев, 2 месяца провел на боевых, а до того имел 2 года службы с 2022 года, то будет иметь право на двухлетнюю отсрочку (6 месяцев гарантировано + 6 месяцев за боевые + 1 год за предыдущие годы).

Контракты на 24 месяца

Также предоставляется гарантированная базовая отсрочка на 6 месяцев. С учетом участия в боевых действиях и общего срока службы:

+1 день — за каждый день выполнения боевых заданий;

+1 месяц — за каждый год службы до 2022 года.

Продолжительность отсрочки определяется по совокупности всех оснований.

Автоматические переводы в пределах корпуса через «Армия+»

Трансформация сил обороны предусматривает новый механизм перевода военнослужащих ВСУ один раз в год в рамках оперативного подчинения — то есть в пределах сектора ответственности этого корпуса.

Алгоритм перевода между подразделениями через «Армия+»

Новый порядок будет распространяться на военнослужащих, одновременно отвечающих всем следующим условиям:

имеют воинское звание к старшему сержанту включительно;

не занимают должности офицерского состава;

проходят службу в воинской части, входящей в состав корпуса или временно передана в подчинение командиру корпуса;

выбирают для перевода часть в пределах одного района (сектора) ответственности того же корпуса.

Военнослужащие, чьи части не входят в сектор ответственности корпусов ВСУ, под действие этого порядка не подпадают.

Функционал заработает в течение недели в приложении «Армия+».

Бета-тест начнется в отдельных корпусах, после чего решение будет масштабировано на все силы обороны.

Временное окно для добровольного возвращения из СЗЧ новым способом

Трансформация Сил обороны позволит военнослужащим, у которых зафиксировали СЗЧ до даты вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины, добровольно вернуться в строй в течение 100 дней по новой процедуре.

«Государство открывает путь назад для тех, кто покинул службу — без батальонов резерва (БРЕЗы), сложной бюрократии, с возможностью самостоятельно выбрать подраздел из определенного списка благодаря обновленному функционалу приложения «Армия+», — говорится в сообщении.

100 дней на упрощенный возврат из СЗЧ

Механизм начинает действовать с даты вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины.

На первом этапе им могут воспользоваться военнослужащие:

Вооруженных сил Украины;

Государственная специальная служба транспорта Украины.

Национальная гвардия Украины присоединится к этому механизму.

Вернуться можно в пределах той структуры, из которой военнослужащий совершил СЗЧ (например, из ВСУ — только в ВСУ). Проверка рапортов производится цифровыми средствами и длится не более 7 календарных дней.

Механизм возвращения из СЗЧ по новым правилам

Обновленный механизм будет действовать в течение 100 дней с момента вступления в силу Постановления КМУ.

Те, кто не воспользуется этим шансом, смогут вернуться по старой процедуре, что на практике означает более долгие процессы из-за батальонов резерва, судов и длительного ожидания возобновления выплат.

Возвращение из СЗЧ в одно из топ-50+ подразделений

Для возвращения можно выбрать одно из 55 подразделений — наиболее эффективных в рейтинге баллов системы ситуационной осведомленности Delta. Список будет доступен в Армия+.

Для возвращения в службу нужно подать рапорт одним из следующих способов:

через приложение «Армия+»;

в 1-й или 2-й Центр рекрутинга ВСУ (только для ВСУ);

непосредственно в выбранную часть (для ВСУ и ДССТ).

Для военнослужащих Национальной гвардии Украины возможность подать рапорт на возвращение из СЗЧ через Армию+ заработает в ближайшие дни.

Контактировать с предыдущим подразделением не нужно. С момента подачи рапорта к мероприятию предоставляется поддержка и индивидуальное сопровождение на всех этапах.

В частности, на пути к новому месту службы в приложении «Армия+» будет отображен статус «В дороге» для подтверждения возвращения на службу (на блокпостах и т. п. ).

Денежное и вещественное обеспечение возобновляются в день зачисления военнослужащего в списки личного состава новой части. Продовольственное обеспечение возобновляется сразу в день прибытия в воинскую часть.

В течение 6 месяцев после зачисления в новое подразделение военнослужащего не могут перевести без письменного согласия.